Corriere Fiorentino: “Fiorentina per Gonzalez chiede 40 milioni. Non solo Leicester su di lui”

Le trattative per la cessione di Nico Gonzalez proseguono e quella presa di posizione è servita al direttore generale per ribadire al Leicester (e agli agenti di Nico) che i 34 milioni di euro proposti fino a ora non bastano. Ne servono quasi 40. E questa la richiesta dei viola anche perché, dalla cifra, vanno sottratti i circa 5 milioni che spettano ai precedenti club di Gonzalez come contributo di solidarietà. Nel frattempo, oltre alle Foxes, hanno preso informazioni anche Newcastle e Brighton. I viola aspettano, il giocatore anche, e il mister pure. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

