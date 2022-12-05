Dall'Inghilterra: Trippier non convince, Dodò viene suggerito al Newcastle per la fascia destra
Dall'Inghilterra arrivano novità per un calciatore della Fiorentina. Secondo quanto riportato dal sito Chronicle Live, Dodò sarebbe stato suggerito al Newcastle United. I Magpies sono attualmente alla...
Dall'Inghilterra arrivano novità per un calciatore della Fiorentina. Secondo quanto riportato dal sito Chronicle Live, Dodò sarebbe stato suggerito al Newcastle United. I Magpies sono attualmente alla ricerca di un nuovo terzino destro che sia più forte di Trippier e il terzino viola potrebbe rappresentare un profilo interessante per il club inglese. Operazione che, al momento, sembra improbabile visto il recente investimento fatto dalla Fiorentina sul terzino brasiliano.
GAZZETTA, PEREYRA, ITALIANO LO VUOLE GIÀ A GENNAIO MA L’UDINESE NON VUOLE PRIVARSENE ORA
https://www.labaroviola.com/gazzetta-pereyra-italiano-lo-vuole-gia-a-gennaio-ma-ludinese-non-vuole-privarsene-ora/194750/