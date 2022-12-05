Gazzetta, Pereyra, Italiano lo vuole già a gennaio ma l'Udinese non vuole privarsene ora

Pereyra vorrebbe tornare in Argentina ma per ora solo la Fiorentina ha mostrato interesse

Fine corsa: giugno 2023. Almeno per il momento. La situazione riguarda sei componenti della rosa dell’Udinese: Pereyra, Nuytinck, Nestorovski, Jajalo, Arslan e Padelli. Ognuno di loro ha prospettive diverse per un eventuale futuro della carriera legato al bianconero.

La situazione più interessante, anche per il ruolo nevralgico che ha all’interno della squadra, è quella di capitan Tucu. Non è un mistero che il numero 37, dopo più di dieci anni in giro per l’Europa, desideri tornare alle origini, vestendo di nuovo la maglia dell’amato River Plate. Da Buenos Aires, allo stato attuale, non ci sono manifestazioni di interesse, ma da Firenze invece sì. Ai viola di italiano Pereyra farebbe comodo già da gennaio per alzare il tasso tecnico della mediana. I Pozzo però non sono di certo intenzionati a regalarlo a metà stagione. L’entourage del giocatore attende così una mossa del club per conoscere il suo destino. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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