Corriere dello Sport, la Fiorentina blinda Amrabat: idea rinnovo fino al 2027 con ingaggio raddoppiato

L'obiettivo della Fiorentina è quello di blindare subito Amrabat

L'obiettivo della Fiorentina è quello di blindare uno dei simboli della squadra, Amrabat, se necessario anche con un sacrificio economico. Un'operazione sulla falsa riga di Milenkovic ad agosto, con i vertici che incontreranno Amrabat al ritorno dalle ferie proponendo un contratto simile a quello del centrale serbo, più ricco e più lungo. I primi dettagli parlano di una scadenza rinviata al 2027 e di un ingaggio quasi doppio rispetto agli 1,8 milioni netti attuali. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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