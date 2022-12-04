Dall'Inghilterra: il West Ham torna a pensare a Milenkovic per gennaio. Piace molto a Moyes

Il West Ham torna su Milenkovic. Lo stop di quattro mesi, Kurt Zouma cambia i piani di mercato degli Hammers che secondo quanto riporta il portale West Ham Zone a gennaio vuole un difensore centrale c...

Il West Ham torna su Milenkovic. Lo stop di quattro mesi, Kurt Zouma cambia i piani di mercato degli Hammers che secondo quanto riporta il portale West Ham Zone a gennaio vuole un difensore centrale come priorità assoluta. E il difensore della Fiorentina è una delle idee del club inglese, visto che piace molto all'allenatore David Moyes per le sue qualità fisiche e tecniche.

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