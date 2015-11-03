Notizie Moyes Fiorentina

Carlos Sanchez: "Moyes? Non prende rischi e preferisce giocatori forti. Fiorentina esperienza meravigliosa"
07 giugno 2023 18:48
Il West Ham cambierà portiere in caso di rigori contro la Fiorentina: fuori Areola, dentro Fabianski
07 giugno 2023 13:56
West Ham si allena in Portogallo per preparare finale con la Fiorentina. Ritiro al caldo prima di Praga
30 maggio 2023 18:52
Moyes: "Non vediamo l'ora di affrontare la Fiorentina a Praga. Aguerd recuperato, Emerson da valutare"
26 maggio 2023 17:30
Moyes (allenatore del West Ham) ha deciso: la prossima stagione andrà via
22 maggio 2023 01:18
Stagione finita per Scamacca, mister 36 milioni di euro si opera al ginocchio. Arriva l'annuncio di Moyes
14 aprile 2023 20:54
Dall'Inghilterra: il West Ham torna a pensare a Milenkovic per gennaio. Piace molto a Moyes
04 dicembre 2022 20:31
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