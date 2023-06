Il West Ham cambierà portiere in caso di rigori contro la Fiorentina: fuori Areola, dentro Fabianski

Se mai ce ne fosse stato bisogno la finale di Europa League della Roma ha ribadito l’importanza dei calci di rigore in una gara dell’importanza di quella che questa sera toccherà alla Fiorentina affrontare in Conference League. Lo stesso, ovviamente, vale ance per il West Ham di David Moyes che in caso di arrivo alla roulette dagli undici metri pare aver già definito una strategia molto particolare. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, in partita fra i pali ci sarà l’ex PSG Alphonse Areola, ma qualora servisse per i penalty scenderebbe in campo Lukas Fabianski, statisticamente più preparato del collega nel neutralizzare i rigori. Lo scrive TMW

FOTO CON LA COPPA, CI SONO SOLO I TIFOSI DEL WEST HAM