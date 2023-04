Stagione finita per Scamacca, mister 36 milioni di euro si opera al ginocchio. Arriva l’annuncio di Moyes

Domani Gianluca Scamacca si sottoporrà a intervento chirurgico. A confermarlo il tecnico del West Ham, David Moyes. Problemi al ginocchio per il centravanti, 24 anni, che con ogni probabilità ha terminato anzitempo la sua stagione. Arrivato in estate per 36 milioni di euro, Scamacca ha raccolto 22 presenze in tutte le competizioni, segnando 8 reti. Lo riporta TMW

David Moyes has confirmed that Scamacca will undergo knee surgery. Wishing you a speedy recovery, Gianluca! ❤️⚒️#WHUFC | #TalkingPoint with @LycamobileUK pic.twitter.com/HWFPjuqo4j — West Ham United (@WestHam) April 14, 2023

