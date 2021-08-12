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Dall'Inghilterra: Milenkovic ad un passo dal West Ham. Mancano solo le commissioni agli agenti

Nikola Milenkovic è ormai ad un passo dal vestire la maglia degli Hammers. Mancano solo le commissioni agli agenti per l'ufficialità dell'operazione

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 agosto 2021 12:08
Dall'Inghilterra: Milenkovic ad un passo dal West Ham. Mancano solo le commissioni agli agenti - September 12, 2020, Florence, Italy: Florence, Italy, , 12 Sep 2020, Nikola Milenkovic Fiorentina during Fiorentina vs Reggiana - Soccer Test Match - Credit: LM/ Soccer Test Match - Fiorentina vs Reggiana, Florence, Italy PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxO
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Moena, stadio Benatti, 31.07.2021, allenamento mattutino, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com

Nikola Milenkovic è sempre più vicino a vestire la maglia del West Ham. È il tormentone degli ultimi giorni, ma sembra essere giunto ormai agli sgoccioli. Stando a quanto scrivono in Inghilterra, per il compimento dell'operazione mancherebbero solo le commissioni destinate agli agenti. La cifra del trasferimento si aggira sui 14 milioni di sterline, circa 16,5 milioni di euro. Moyes vuole una rosa competitiva per campionato ed Europa League.

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