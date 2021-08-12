Unione Sarda, Pezzella e Milenkovic in uscita: la Fiorentina pensa a Diego Godin
Nome nuovo per la difesa della Fiorentina: si tratta di Diego Godin. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare l'affondo per il capitano de La Celeste
A cura di Redazione Labaroviola
12 agosto 2021 11:54
La Fiorentina potrebbe piombare su Diego Godin. Secondo quanto riferito da L'Unione Sarda il difensore uruguaiano, finora, ha respinto ogni proposta a lui recapitata, ma potrebbe arrivare la svolta. Nei prossimi giorni potrebbe farsi avanti la Fiorentina che rischia di perdere sia Pezzella che Milenkovic.
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