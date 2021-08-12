Nazione, Vlahovic aspetta Commisso, può essere decisivo: Tottenham e Atletico preparano l'offerta
La Fiorentina sta alzando il muro per Vlahovic
A cura di Redazione Labaroviola
12 agosto 2021 10:34
Dusan Vlahovic, il Tottenham e l'Atletico Madrid stanno preparando la proposta ufficiale per arrivare al bomber serbo. La Fiorentina però alza il muro, potrebbe essere decisivo l'arrivo in Italia di Rocco Commisso. Lo scrive La Nazione.
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