Labaro Viola

Nazione, Vlahovic aspetta Commisso, può essere decisivo: Tottenham e Atletico preparano l'offerta

La Fiorentina sta alzando il muro per Vlahovic

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 agosto 2021 10:34
Nazione, Vlahovic aspetta Commisso, può essere decisivo: Tottenham e Atletico preparano l'offerta - Moena, stadio Benatti, 31.07.2021, allenamento mattutino, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com
Moena, stadio Benatti, 31.07.2021, allenamento mattutino, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fiorentina
Vlahovic
Condividi

Moena, stadio Benatti, 31.07.2021, allenamento mattutino, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com

Dusan Vlahovic, il Tottenham e l'Atletico Madrid stanno preparando la proposta ufficiale per arrivare al bomber serbo. La Fiorentina però alza il muro, potrebbe essere decisivo l'arrivo in Italia di Rocco Commisso. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, TUTTOSPORT, DE PENA L’IDEA DELLA FIORENTINA PER L’ESTERNO. ORSOLINI DEL BOLOGNA È L’ALTERNATIVA

https://www.labaroviola.com/tuttosport-de-pena-lidea-della-fiorentina-per-lesterno-orsolini-del-bologna-e-lalternativa/147944/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok