Carlos Sanchez: “Moyes? Non prende rischi e preferisce giocatori forti. Fiorentina esperienza meravigliosa”

L’ex centrocampista di Fiorentina e West Ham, Carlos Sanchez, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:

“Finale di Conference? La squadra è tosta e dura: il calcio inglese è così ed ha giocatori importanti, internazionali. E’ una finale e anche la Fiorentina vorrà fare una bella partita.

Moyes? Mi ha allenato 6 mesi. Gli piace il gioco diretto ed ha preferenze per quelli fisicamente forti. Difensivamente predilige la concentrazione. Fa una pressione forte con i calciatori veloci ma non è un allenatore che cerca di ripartire dal portiere, non si prende rischi.

Fiorentina? Ho ricordi bellissimi perchè sono stato due anni e siamo andati a giocare l’Europa League. In generale è stata un’esperienza meravigliosa per me e la mia famiglia: lo diciamo sempre che sarebbe bello tornare a Firenze.

Giocatore che mi piace di più della Fiorentina? Gonzalez e Castrovilli sono quelli che mi piacciono di più. Anche il capitano Biraghi con cui ho giocato.”

