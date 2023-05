Moyes: “Non vediamo l’ora di affrontare la Fiorentina a Praga. Aguerd recuperato, Emerson da valutare”

Archiviata la salvezza, il West Ham si prepara all’ultima partita di Premier League contro il Leicester con un occhio rivolto a Praga, dove affronteranno la Fiorentina per la finale di Conference League. Di seguito le parole dell’allenatore degli Hammers David Moyes: “Vogliamo provare a scalare qualche altra posizione in classifica e prepararci per la finale di Conference. Dobbiamo assicurarci che tutti siano nelle condizioni giuste per farlo. Stiamo pensando a questo. Le nostre famiglie saranno con noi a Praga, non vediamo l’ora. Nayef Aguerd è disponibile per la partita di domenica contro il Leicester. Oggi si è allenato con noi. Emerson ha subito un colpo al ginocchio, sarà da valutare”.