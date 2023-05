La Juventus ci riprova, TMW annuncia: “Il primo obiettivo è Dodò. La Fiorentina non vuole cederlo”

Si avvicina il mercato, TMW rivela il primo obiettivo della Juventus per il ruolo di terzino destro. Questo quello che scrivono:

“La Juventus è alla ricerca di un titolare per la fascia destra della prossima stagione. Dopo l’infortunio di Mattia De Sciglio, che rimarrà fermo ai box per parecchio tempo, il club è vicino al rinnovo di Juan Cuadrado, con un ingaggio molto inferiore rispetto a quanto percepito finora. In ogni caso c’è la necessità di operare sul mercato per arrivare a un altro profilo che possa essere di alto livello. La Juventus lo ha già individuato in Domilson Cordeiro dos Santos, più noto come Dodò, difensore brasiliano della Fiorentina.

Pagato 14 milioni un anno fa, ora sarebbe da capire quale possa essere il valore richiesto dai viola. Dopo una prima parte di stagione non straordinaria, probabilmente a causa dell’ambientamento e di un calcio molto differente rispetto a quello a cui era abituato allo Shakhtar, si è imposto come uno dei migliori esterni difensivi del campionato, senza far rimpiangere Odriozola.Possibile che servano almeno 30-35 milioni per convincere la Fiorentina a privarsi del calciatore, che ha già rifiutato una proposta molto importante a gennaio.

Sarebbe però un investimento sia per la giovane età del calciatore, sia perché ha uno stipendio intorno al milione e mezzo, dunque facilmente incrementabile dai bianconeri. Dodò non è l’unico nella short list bianconera ma, al momento, è il principale obiettivo. Oltre alle questioni economiche, però, ci sono anche alcune perplessità per quanto riguarda sia la liquidità della Juventus (che ha comunque in Exor, colosso da oltre 1 miliardo di utile all’anno, il principale investitore), sia per i rapporti fra i club, tesi dopo le parole di Commisso riguardo la situazione economica bianconera”

L’OPINIONE DI ENZO BUCCHIONI DOPO FIORENTINA-INTER