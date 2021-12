Anche la BBC parla di Vlahovic e annuncia: “City, Newcastle e Arsenal vogliono comprarlo”

Manchester City, Arsenal e Newcastle. Come riporta oggi la BBC, sarebbero queste le tre squadre di Premier League interessate a Dusan Vlahovic per la prossima stagione. L’attaccante in scadenza nel 2023 con la Fiorentina ha rifiutato il rinnovo coi viola, si sente pronto al grande salto al termine di questo campionato e quella inglese appare già oggi una pista caldissima per il suo futuro. Da non sottovalutare, tuttavia, anche l’interesse della Juventus in Italia e del Bayern Monaco in Germania. Lo riporta TMW

LA LETTERA DI COMMISSO ALLA FIORENTINA