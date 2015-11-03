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Notizie Manchester City Fiorentina

Tutti pazzi per Kayode: L'ex gioiello viola seguito da Manchester City, Bayern Monaco, Juventus e Inter

08 gennaio 2026 19:22

Conte: "Sono più arrabbiato per il finale con la Fiorentina che per la sconfitta contro il City, abbiamo mollato troppo"

19 settembre 2025 16:32

Champions League: il Napoli lotta in 10 ma crolla nella ripresa sotto i colpi del Manchester City

18 settembre 2025 23:01

Buffa: "Le proprietà straniere non rispettano la storia dei club, non amano il calcio italiano"

17 agosto 2025 23:53

La Nazione titola: "La Fiorentina spinge per il talento inglese del City James Mcatee"

30 giugno 2025 14:02

Nazione: "Fiorentina su McAtee, il City lo valuta 20 milioni ma va in scadenza e il prezzo può scendere"

29 giugno 2025 09:15

Mourinho risponde a Guardiola: "Ho vinto tre Champions ma a differenza sua in maniera leale e pulita"

06 dicembre 2024 12:44

TMW, la stella brasiliana Rayan Vitor preferisce la Fiorentina a Barça e City per merito di Edmundo

23 agosto 2024 22:11

Scholes: "Amrabat oggi sembrava il miglior Gattuso". Lo United cambia idea sul riscatto?

25 maggio 2024 22:41

Mentre molti tentano inutilmente di sfatarne il mito, Guardiola conquista il 38° titolo

19 maggio 2024 21:41

Ricordate Luciano Rodriguez? L'ex obiettivo della Fiorentina potrebbe andare al Manchester City

05 aprile 2024 21:36

Italiano prende spunto da Pep Guardiola: "Il nuovo Beltran ricorda Julian Alvarez del Manchester City"

27 febbraio 2024 12:49

Dall'Inghilterra: "Chelsea e Manchester City destinati a retrocedere per violazione del Fair Play Finanziario"

20 novembre 2023 15:39

Grealish ridicolizza Amrabat nel derby di Manchester. I tifosi dello United vogliono rispedirlo alla Fiorentina

01 novembre 2023 18:53

TMW, la Fiorentina vuole Murillo, Corinthians vuole 20 milioni. Concorrenza di Psg e Manchester City

23 agosto 2023 23:29

Grande gesto di Guardiola, rinuncia al premio Champions e lo dona a tutti i dipendenti del City

15 giugno 2023 20:34

Guardiola asfalta Allegri in diretta a Sky: "Il calcio palla lunga e difesa è finito, guarda il Napoli e l'Inter"

11 giugno 2023 01:29

Guardiola: "Italiane in finale non a caso. Se Ederson non prende quella palla diventavo un perdente?"

11 giugno 2023 00:22

Richards: "Passai dal guadagnare da 100 a 25 mila sterline a settimana. Capite perché faccio l'opinionista?"

11 aprile 2023 21:06

Manchester City come la Juventus, ma qui non c'è copertura politica. Club inglese chiedono retrocessione

10 febbraio 2023 12:27

Repice non ha dubbi: "Voi che vi esaltate per De Bruyne non avete mai visto giocare Antognoni"

17 gennaio 2023 12:31

Bucchioni parla del mancato acquisto di Alvarez: "Un giocatore tra City e Fiorentina cosa sceglie?"

15 dicembre 2022 19:00

Haaland rivela: "Il rigore decisivo per la mia vita lo farei tirare a Balotelli, il migliore che abbia mai visto"

14 ottobre 2022 23:28

Julian Alvarez il rimpianto della Fiorentina, a dicembre c'era accordo. Commisso non diede via libera

05 giugno 2022 20:02

"La Juventus ha affrontato la Fiorentina come l'Atletico Madrid ha affrontato il Manchester City"

22 aprile 2022 14:07

Sportmediaset, Julian Alvarez nel mirino della Fiorentina: il City potrebbe aprire al prestito

21 aprile 2022 17:55

Sconcerti provoca: "Guardiola venisse ad allenare la Fiorentina, ci dimostri quanto è bravo"

11 aprile 2022 11:38

Figuraccia Allegri, cerca di smontare Guardiola ma sbaglia su Ederson e le statistiche lo inchiodano

01 aprile 2022 16:12

Il Manchester City si compra un club brasiliano, obiettivo far crescere e scovare giovani talenti

09 febbraio 2022 21:18

Dall'Argentina sicuri, Il Manchester City vuole pagare la clausola risolutiva per Julian Alvarez

21 gennaio 2022 17:55

Dieci anni fa a Milano un bambino di nome Foden diceva: "Balotelli è cattivo fuori dal campo"

12 gennaio 2022 00:21

TMW, Vlahovic a giugno vuole andare in una big, in Premier solo City o Chelsea vanno bene

04 gennaio 2022 15:22

Vlahovic al Manchester City a gennaio, Guardiola smentisce: "Non prendiamo nessuno adesso"

23 dicembre 2021 16:48

Anche la BBC parla di Vlahovic e annuncia: "City, Newcastle e Arsenal vogliono comprarlo"

20 dicembre 2021 20:26

CorSport, Vlahovic, il Manchester City è pronto all’assalto: Premier forte sul serbo 

05 dicembre 2021 09:46

CorSport, Vlahovic, Manchester City in pole, pronta un'offerta monstre per il serbo

03 dicembre 2021 09:59

Capuano: "Se Pif compra la Fiorentina farebbe investimenti illimitati come successo al City"

18 novembre 2021 20:17

Freitas: "Vlahovic pronto per una big come la Juventus. Nel gioco di Guardiola non andrebbe bene"

16 novembre 2021 17:26

Proprietari di Manchester City e Newcastle denunciati per crimini di guerra, rischiano arresto

04 novembre 2021 19:55

Nazione, Vlahovic non lascia il suo agente Ristic: ha una super offerta del Manchester City

08 ottobre 2021 08:49

Condò: "Vlahovic costa troppo per la Juventus. Borussia Dortmund o City nel suo futuro"

05 ottobre 2021 22:53

Giorgetti: "In estate era fatta per il rinnovo di Vlahovic, ma grandi offerte l'hanno bloccato"

28 settembre 2021 15:00

Corriere della Sera, assalto a Vlahovic: la Fiorentina resiste. Vicino l'accordo sul rinnovo fino al 2025

12 agosto 2021 09:04

Ufficiale Superlega, il Manchester City rinuncia la competizione

20 aprile 2021 22:50

"Avevo portato Gundogan alla Fiorentina, poi lo stop. Pasalic saltato per colpa del Chelsea"

19 marzo 2021 15:09

Dalla Spagna, Otamendi lascerà il Manchester City. Valencia in pressing sul difensore ma la Fiorentina...

12 agosto 2020 08:01

Sorteggi Champions, va malissimo al Napoli e all'Atalanta, la Juventus contro City o Real, se passa con il Lione

10 luglio 2020 13:22

Stangata per il City, escluso dalle Coppe per violazione del FPF. Il club presenterà il ricorso

14 febbraio 2020 21:56

Altra figuraccia dell'Atalanta in Champions League, Gasperini ne prende cinque dal City. Zero punti in tre partite

22 ottobre 2019 23:55

Champions League, risultati delle sfide di andata dei quarti di finale. È festa per il Liverpool, segna pure Keità…

09 aprile 2019 22:39

Osservatori del Manchester City domenica al Franchi per vedere Milenkovic, non solo la Juventus sul difensore

03 ottobre 2018 12:10

Dall'Inghilterra: tra City e United è derby anche sul mercato, l'obiettivo è Milenkovic

01 ottobre 2018 19:27

Sky Sport: il Manchester City di Pep Guardiola piomba su Federico Chiesa

11 maggio 2018 12:56

Un'altra big d'Europa su Federico Chiesa, osservatori del Manchester City osservano il talento della Fiorentina

04 dicembre 2017 19:07

Ufficiale: Stevan Jovetic è un nuovo giocatore del Monaco, contratto con scadenza 2021.

29 agosto 2017 17:41

Sorteggio Champions: la Juventus trova il Barça, Napoli con il City mentre per la Roma è un girone di ferro. Il sorteggio completo...

24 agosto 2017 18:48

CHE FINE HA FATTO MICAH RICHARDS?

05 giugno 2017 21:44

Il Chelsea vince in rimonta contro il City, altra grande prestazione con assist di Marcos Alonso

03 dicembre 2016 15:42

Messi insultato e provocato nel tunnel degli spogliatoi dai giocatori del Manchester City

02 novembre 2016 13:47

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