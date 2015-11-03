Notizie Manchester City Fiorentina

Tutti pazzi per Kayode: L'ex gioiello viola seguito da Manchester City, Bayern Monaco, Juventus e Inter
08 gennaio 2026 19:22
Conte: "Sono più arrabbiato per il finale con la Fiorentina che per la sconfitta contro il City, abbiamo mollato troppo"
19 settembre 2025 16:32
Champions League: il Napoli lotta in 10 ma crolla nella ripresa sotto i colpi del Manchester City
18 settembre 2025 23:01
Buffa: "Le proprietà straniere non rispettano la storia dei club, non amano il calcio italiano"
17 agosto 2025 23:53
La Nazione titola: "La Fiorentina spinge per il talento inglese del City James Mcatee"
30 giugno 2025 14:02
Nazione: "Fiorentina su McAtee, il City lo valuta 20 milioni ma va in scadenza e il prezzo può scendere"
29 giugno 2025 09:15
Mourinho risponde a Guardiola: "Ho vinto tre Champions ma a differenza sua in maniera leale e pulita"
06 dicembre 2024 12:44
TMW, la stella brasiliana Rayan Vitor preferisce la Fiorentina a Barça e City per merito di Edmundo
23 agosto 2024 22:11
Scholes: "Amrabat oggi sembrava il miglior Gattuso". Lo United cambia idea sul riscatto?
25 maggio 2024 22:41
Mentre molti tentano inutilmente di sfatarne il mito, Guardiola conquista il 38° titolo
19 maggio 2024 21:41
Ricordate Luciano Rodriguez? L'ex obiettivo della Fiorentina potrebbe andare al Manchester City
05 aprile 2024 21:36
Italiano prende spunto da Pep Guardiola: "Il nuovo Beltran ricorda Julian Alvarez del Manchester City"
27 febbraio 2024 12:49
Dall'Inghilterra: "Chelsea e Manchester City destinati a retrocedere per violazione del Fair Play Finanziario"
20 novembre 2023 15:39
Grealish ridicolizza Amrabat nel derby di Manchester. I tifosi dello United vogliono rispedirlo alla Fiorentina
01 novembre 2023 18:53
TMW, la Fiorentina vuole Murillo, Corinthians vuole 20 milioni. Concorrenza di Psg e Manchester City
23 agosto 2023 23:29
Grande gesto di Guardiola, rinuncia al premio Champions e lo dona a tutti i dipendenti del City
15 giugno 2023 20:34
Guardiola asfalta Allegri in diretta a Sky: "Il calcio palla lunga e difesa è finito, guarda il Napoli e l'Inter"
11 giugno 2023 01:29
Guardiola: "Italiane in finale non a caso. Se Ederson non prende quella palla diventavo un perdente?"
11 giugno 2023 00:22
Richards: "Passai dal guadagnare da 100 a 25 mila sterline a settimana. Capite perché faccio l'opinionista?"
11 aprile 2023 21:06
Manchester City come la Juventus, ma qui non c'è copertura politica. Club inglese chiedono retrocessione
10 febbraio 2023 12:27
Repice non ha dubbi: "Voi che vi esaltate per De Bruyne non avete mai visto giocare Antognoni"
17 gennaio 2023 12:31
Bucchioni parla del mancato acquisto di Alvarez: "Un giocatore tra City e Fiorentina cosa sceglie?"
15 dicembre 2022 19:00
Haaland rivela: "Il rigore decisivo per la mia vita lo farei tirare a Balotelli, il migliore che abbia mai visto"
14 ottobre 2022 23:28
Julian Alvarez il rimpianto della Fiorentina, a dicembre c'era accordo. Commisso non diede via libera
05 giugno 2022 20:02
"La Juventus ha affrontato la Fiorentina come l'Atletico Madrid ha affrontato il Manchester City"
22 aprile 2022 14:07
Sportmediaset, Julian Alvarez nel mirino della Fiorentina: il City potrebbe aprire al prestito
21 aprile 2022 17:55
Sconcerti provoca: "Guardiola venisse ad allenare la Fiorentina, ci dimostri quanto è bravo"
11 aprile 2022 11:38
Figuraccia Allegri, cerca di smontare Guardiola ma sbaglia su Ederson e le statistiche lo inchiodano
01 aprile 2022 16:12
Il Manchester City si compra un club brasiliano, obiettivo far crescere e scovare giovani talenti
09 febbraio 2022 21:18
Dall'Argentina sicuri, Il Manchester City vuole pagare la clausola risolutiva per Julian Alvarez
21 gennaio 2022 17:55
Dieci anni fa a Milano un bambino di nome Foden diceva: "Balotelli è cattivo fuori dal campo"
12 gennaio 2022 00:21
TMW, Vlahovic a giugno vuole andare in una big, in Premier solo City o Chelsea vanno bene
04 gennaio 2022 15:22
Vlahovic al Manchester City a gennaio, Guardiola smentisce: "Non prendiamo nessuno adesso"
23 dicembre 2021 16:48
Anche la BBC parla di Vlahovic e annuncia: "City, Newcastle e Arsenal vogliono comprarlo"
20 dicembre 2021 20:26
CorSport, Vlahovic, il Manchester City è pronto all’assalto: Premier forte sul serbo
05 dicembre 2021 09:46
CorSport, Vlahovic, Manchester City in pole, pronta un'offerta monstre per il serbo
03 dicembre 2021 09:59
Capuano: "Se Pif compra la Fiorentina farebbe investimenti illimitati come successo al City"
18 novembre 2021 20:17
Freitas: "Vlahovic pronto per una big come la Juventus. Nel gioco di Guardiola non andrebbe bene"
16 novembre 2021 17:26
Proprietari di Manchester City e Newcastle denunciati per crimini di guerra, rischiano arresto
04 novembre 2021 19:55
Nazione, Vlahovic non lascia il suo agente Ristic: ha una super offerta del Manchester City
08 ottobre 2021 08:49
Condò: "Vlahovic costa troppo per la Juventus. Borussia Dortmund o City nel suo futuro"
05 ottobre 2021 22:53
Giorgetti: "In estate era fatta per il rinnovo di Vlahovic, ma grandi offerte l'hanno bloccato"
28 settembre 2021 15:00
Corriere della Sera, assalto a Vlahovic: la Fiorentina resiste. Vicino l'accordo sul rinnovo fino al 2025
12 agosto 2021 09:04
Ufficiale Superlega, il Manchester City rinuncia la competizione
20 aprile 2021 22:50
"Avevo portato Gundogan alla Fiorentina, poi lo stop. Pasalic saltato per colpa del Chelsea"
19 marzo 2021 15:09
Dalla Spagna, Otamendi lascerà il Manchester City. Valencia in pressing sul difensore ma la Fiorentina...
12 agosto 2020 08:01
Sorteggi Champions, va malissimo al Napoli e all'Atalanta, la Juventus contro City o Real, se passa con il Lione
10 luglio 2020 13:22
Stangata per il City, escluso dalle Coppe per violazione del FPF. Il club presenterà il ricorso
14 febbraio 2020 21:56
Altra figuraccia dell'Atalanta in Champions League, Gasperini ne prende cinque dal City. Zero punti in tre partite
22 ottobre 2019 23:55
Champions League, risultati delle sfide di andata dei quarti di finale. È festa per il Liverpool, segna pure Keità…
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Osservatori del Manchester City domenica al Franchi per vedere Milenkovic, non solo la Juventus sul difensore
03 ottobre 2018 12:10
Dall'Inghilterra: tra City e United è derby anche sul mercato, l'obiettivo è Milenkovic
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Un'altra big d'Europa su Federico Chiesa, osservatori del Manchester City osservano il talento della Fiorentina
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Ufficiale: Stevan Jovetic è un nuovo giocatore del Monaco, contratto con scadenza 2021.
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Sorteggio Champions: la Juventus trova il Barça, Napoli con il City mentre per la Roma è un girone di ferro. Il sorteggio completo...
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CHE FINE HA FATTO MICAH RICHARDS?
05 giugno 2017 21:44
Il Chelsea vince in rimonta contro il City, altra grande prestazione con assist di Marcos Alonso
03 dicembre 2016 15:42
Messi insultato e provocato nel tunnel degli spogliatoi dai giocatori del Manchester City
02 novembre 2016 13:47
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