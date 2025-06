La Nazione titola: “La Fiorentina spinge per il talento inglese del City James Mcatee”

Secondo quanto riportato dalla Nazione in uscita oggi, la Fiorentina sta spingendo con decisione per assicurarsi il centrocampista inglese James Mcatee in forza al Manchester City di Guardiola e che sta giocando poco a causa della folta concorrenza in rosa. Il giocatore ha brillato all’Europeo under 21 in Slovacchia vinto proprio dalla nazionale britannica in finale contro la Germania per 3-2 ed è risultato il migliore in campo a Bratislava.

Il giocatore inglese è capitano dell’Under 21 dei giovani leoni britannici ed ha segnato un gol nei quarti di finale contro la Spagna nella vittoria per 3-1. In questa stagione ha registrato in totale 27 presenze con 7 gol ma sarebbe intenzionato a giocare di più con continuità rispetto ad ora.