Ricordate Luciano Rodriguez? L’ex obiettivo della Fiorentina potrebbe andare al Manchester City

Luciano Rodriguez è il talento che sembra aver catturato l’attenzione delle big. L’esterno uruguaiano era stato accostato alla Fiorentina nella sessione di mercato invernale, nella ricerca forsennata di un esterno; la dirigenza viola aveva poi virato su Albert Gudmundsson, convinta di riuscire a strapparlo al Genoa. Un nulla di fatto, né per l’attaccante e né per quanto riguarda l’esterno, mollando la presa anche su Luciano Rodriguez. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, l’ala destra classe 2003 del Liverpool di Montevideo avrebbe richiamato l’attenzione del City Group, che monitorano il talento del ragazzo con costanza, facendo rapporto allo sceicco Mansur, il quale starebbe pensando seriamente di portarlo in uno dei club legati alla multinazionale (tra cui spicca il Manchester City), avviando i contatti con il suo entourage. Su di lui ci sarebbe anche il Feyernoord, che aveva provato a prenderlo a gennaio.

LA JUVENTUS BOCCIA VLAHOVIC, DI MARZIO ANNUNCIA: “L’OBIETTIVO IN ATTACCO È ZIRKZEE DEL BOLOGNA”