La Juventus boccia Vlahovic, Di Marzio annuncia: “L’obiettivo in attacco è Zirkzee del Bologna”

Anche la Juventus si è inserita nella corsa per arrivare a Joshua Zirkzee, gioiello di proprietà del Bologna tra i grandi protagonisti di questa Serie A. Il club bianconero si è mosso in maniera concreta per cercare di arrivare all’attaccante olandese classe 2001. Ci sono stati i primi contatti: la Juventus sta facendo pressione sul Bayern Monaco. Zirkzee ha infatti una clausola di recompra da parte del Bayern a 40 milioni, quindi la Juventus sta provando a convincere i bavaresi a riscattarlo.

Se così sarà, allora la Juventus sarebbe disposta a trattare proprio con i tedeschi. Ma la concorrenza su Zirkzee non si limita solo al Bayern Monaco. Sul calciatore del Bologna c’è anche qualche squadra di Premier League, tra cui l’Arsenal, pronto a offrire un ingaggio da 6 milioni netti a stagione. In Italia, invece, come sappiamo c’è anche il Milan, che in estate acquisterà un nuovo centravanti titolare. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito.

LA FIORENTINA HA MESSO GLI OCCHI SU SISSOKO