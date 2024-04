Di Marzio rivela: “La Fiorentina è interessata a Sissoko dello Strasburgo. Piace anche a Lazio e Bologna”

Con la fine della stagione 2023/24 che si avvicina, in Serie A si inizia a pensare già al futuro. Diversi club si stanno già muovendo sul mercato e tra questi c’è anche la Lazio di Igor Tudor, allenatore che ha sostituito Sarri sulla panchina biancoceleste. La società biancoceleste è interessata a Ibrahima Sissoko, centrocampista maliano dello Strasburgo classe 1997 che andrà in scadenza di contratto proprio a giugno. Si tratterebbe, dunque, di un arrivo a parametro zero. Ma non c’è solo la Lazio: su Sissoko, infatti, c’è anche l’interesse di Fiorentina e Bologna. Insomma, il centrocampista è un profilo molto seguito in Italia. In questa stagione con lo Strasburgo, Sissoko ha raccolto 25 presenze servendo 3 assist in totale. Lo scrive Gianluca Di Marzio.

