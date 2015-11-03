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Notizie Sissoko Fiorentina

Gazzetta dello Sport scrive: "Rui Silva, Gimenez, Sissoko e Fernandez sono gli obbiettivi per la nuova viola"

14 aprile 2024 15:01

Di Marzio rivela: "La Fiorentina è interessata a Sissoko dello Strasburgo. Piace anche a Lazio e Bologna"

05 aprile 2024 20:44

Sissoko sicuro: "Aquilani allenerà la prima squadra viola. Vlahovic? La Juventus non è la Fiorentina"

25 marzo 2023 22:11

Sentite Sissoko: "Se la Juve gioca bene la Fiorentina non avrà scampo. Vlahovic sarà decisivo"

19 aprile 2022 13:48

Sissoko: "Vincerà facile la Juventus, come al solito. Segnerà anche Chiesa"

22 dicembre 2020 16:45

Sissoko: "Con Montella difficile entrare fra i titolari. Firenze città bellissima"

24 ottobre 2018 16:05

Sentite Sissoko: "A Firenze ho toccato il fondo, mi è rimasta molta amarezza"

30 novembre 2017 20:20

Larsson in viola, via libera dal Sunderland se prende Sissoko

04 gennaio 2017 18:19

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