Notizie Sissoko Fiorentina

Gazzetta dello Sport scrive: "Rui Silva, Gimenez, Sissoko e Fernandez sono gli obbiettivi per la nuova viola"
14 aprile 2024 15:01
Di Marzio rivela: "La Fiorentina è interessata a Sissoko dello Strasburgo. Piace anche a Lazio e Bologna"
05 aprile 2024 20:44
Sissoko sicuro: "Aquilani allenerà la prima squadra viola. Vlahovic? La Juventus non è la Fiorentina"
25 marzo 2023 22:11
Sentite Sissoko: "Se la Juve gioca bene la Fiorentina non avrà scampo. Vlahovic sarà decisivo"
19 aprile 2022 13:48
Sissoko: "Vincerà facile la Juventus, come al solito. Segnerà anche Chiesa"
22 dicembre 2020 16:45
Sissoko: "Con Montella difficile entrare fra i titolari. Firenze città bellissima"
24 ottobre 2018 16:05
Sentite Sissoko: "A Firenze ho toccato il fondo, mi è rimasta molta amarezza"
30 novembre 2017 20:20
Larsson in viola, via libera dal Sunderland se prende Sissoko
04 gennaio 2017 18:19
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