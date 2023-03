Sissoko sicuro: “Aquilani allenerà la prima squadra viola. Vlahovic? La Juventus non è la Fiorentina”

Mohamed Sissoko, ex centrocampista di Fiorentina e Juventus, ha parlato a TMW, queste le sue parole sulla squadra viola: “Stanno facendo bene. Piano piano troveranno un posto in Europa League e in Champions League”.

E la Conference League è alla portata della Fiorentina?

“Non so effettivamente se possono vincerla, anche perché hanno una squadra molto giovane. Al momento stanno facendo bene, la competizione non è facile, ma sicuramente hanno le capacità per vincerla”.

Con Vincenzo Italiano al timone. È l’uomo giusto per questa squadra?

“Sì, è un buonissimo tecnico, così come Aquilani. È giovane, arriverà in prima squadra e farà bene, si parla molto di lui in Francia”.

Come mai Ikone sta alternando prestazioni positive ad altre negative e non riesce ad affermarsi?

“Non è facile quando sei giovane, devi imparare molte cose, ma può diventare un grande giocatore. La Serie A è difficile, non è facile adattarsi per nessuno. Nel calcio le cose tornano, 4 anni fa la Spagna dominava, poi è arrivato il momento dell’Inghilterra e ora è quello delle squadre italiane. Spero la Serie A torni grande nel mondo”.

Chi sta deludendo è Vlahovic.

“Giocare alla Fiorentina o alla Juventus non è lo stesso. In viola tutti giocavano per lui, alla Juventus è diverso, ma i bianconeri hanno speso tanti soldi e pensano che possa far bene. Ripeto, non è però lo stesso livello. La Juventus ha vinto tutto, è grande nel mondo, l’altra ha grandi giocatori, sta facendo bene, ma la pressione non è la stessa e per quello fa fatica”.

