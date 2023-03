Dalla Spagna, Osservatori Barcellona presenti a Marocco-Brasile per vedere Amrabat

Il Barcellona non molla Sofyan Amrabat. Dopo aver cercato di soffiare il centrocampista marocchino alla Fiorentina nelle ultime ore del mercato di gennaio, i blaugrana si preparano a sferrare una nuova offensiva in vista della sessione estiva.

Come riportato nell’edizione odierna de il Mundo Deportivo il club guidato da Xavi ha mostrato grande interesse nei confronti di Amrabat tanto che in occasione dell’amichevole Marocco-Brasile, che si giocherà stasera a Tangeri, saranno presenti degli osservatori spagnoli per vedere con la lente d’ingrandimento il centrocampista della Fiorentina

IL GIORNALISTA RICORDA QUEL FAMOSO FIORENTINA-JUVENTUS