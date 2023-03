Trevisani ricorda: “Al gol di Joaquin con la Juve ho sentito un boato mai udito prima. Paranormale”

Nel podcast “Le partite di Trevi”, il giornalista Riccardo Trevisani, nonché anche telecronista della storica partita Fiorentina-Juventus 4-2, ha ricordato la rete di Joaquin: “Joaquin? E’ stato un giocatore veramente eccezionale. E’ stato bello che, nella giornata di Pepito Rossi, abbia fatto lui il gol del sorpasso. A quel gol, ho visto un’esultanza e sentito un rumore che difficilmente ho potuto rivivere in una partita di Serie A. Paranormale“.

Poi aggiunge: “Ora, la disposizione della tribuna stampa a Firenze è diversa, ma ai tempi io mi ero piazzato dietro all’autorità, dove si mettono i dirigenti. A un certo punto, uno che era due-tre file sotto a me lancia per aria un cappotto esultando al 3-2, che non è mai risceso giù. Sarà rimasto impigliato da qualche parte (ride)”.