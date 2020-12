Momo Sissoko, ex centrocampista di Juventus e Fiorentina, ha parlato a Tutto Juve a poche ore dall’inizio di Juventus-Fiorentina, queste le sue parole:

“Sarà la stessa sfida di sempre, con la Juve favorita e la Fiorentina che giocherà la partita della vita. I viola nelle ultime partite hanno ritrovato un po’ il ritmo e stanno acquisendo gli schemi di gioco del nuovo mister, ma i bianconeri continueranno la loro striscia favorevole in casa. Non c’è paragone”.

Quindi come terminerà Juventus-Fiorentina?

“A mio parere terminerà 2-0 per la Juventus, segnerà Ronaldo e un altro calciatore che non vi dico (sorride ndr)”.

E la Fiorentina, come la vedi?

“Sinceramente non me l’aspettavo così in difficoltà, eppure sono stati acquistati dei giocatori forti e di esperienza. A livello societario con i nuovi investitori non c’è ancora stabilità, per questo speriamo che possa risollevarsi al più presto. La Fiorentina è una squadra che deve puntare all’Europa. ora invece lotta per la zona salvezza ed è un grande controsenso”

Tornando alla sfida con la Fiorentina, Chiesa avrà un po’ di emozione nel sfidare nuovamente la sua ex squadra?

“Sicuramente sì, per lui sarà una partita molto speciale. D’altronde lo è stata anche per me quando ho affrontato la Juve con la maglia della Fiorentina, con la differenza che Federico ha fatto tutte le giovanili a Firenze ed ha esordito in Serie A proprio con quella maglia. Inizialmente avrà un po’ di pressione, ma ora difende i colori della Juventus. Prima ho tenuto nascosto il secondo marcatore, ora lo posso svelare: sarà Chiesa”.

Ronaldo e Chiesa saranno i due marcatori, da segnalare a chi vorrà scommettere sul risultato esatto indicando i due marcatori esatti.

“Ronaldo è sempre impressionante per come si comporta alla sua età. Ogni volta che lo vedo esclamo ‘mamma mia”. Lui fa la differenza con il 7, c’è un altro giocatore che è fantastico con il 77. Mi riferisco, chiaramente, a Gigi, che continua a farci emozionare come quando era ragazzino. Lui è un esempio per la nuova generazione, così come lo sono anche Bonucci e Chiellini. Sono eterni” conclude Sissoko.

I LAVORI PER IL NUOVO CENTRO SPORTIVO DELLA FIORENTINA NON PARTIRANNO IL 2 GENNAIO. CHIESTI ALTRI DOCUMENTI