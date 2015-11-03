Notizie Juventus Fiorentina Fiorentina

Carobbi: "Purtroppo con questa presidenza bisogna accontentarci di allenatori come Grosso e Vanoli ma niente di più"
19 maggio 2026 14:13
Bucchioni: "Paratici ha parlato da direttore convinto di restare, deve essere libero di agire per Firenze"
17 maggio 2026 15:10
Vanoli: "Non voglio essere valutato solo per questa vittoria, mi hanno chiesto la salvezza e l'ho fatto"
17 maggio 2026 14:56
Cecchi: "Questo è il bello del calcio, abbiamo fatto un capolavoro a casa loro e noi si gode da morire"
17 maggio 2026 14:32
Sentite Rampulla: "Se De Gea venisse alla Juventus, staremmo al sicuro per tanto tempo, è un top"
16 maggio 2026 21:20
Flachi duro: "Non si può nemmeno pensare di confermare Vanoli, a questa squadra non ha dato un gioco"
14 maggio 2026 20:34
Papa Waigo: "I tifosi mi fermano ancora per ringraziarmi per quel gol, ho lasciato un segno a Firenze"
14 maggio 2026 18:02
La Gazzetta dello Sport riporta: "Thuram a rischio per la Fiorentina, il giocatore è in dubbio"
13 maggio 2026 14:47
Graziani difende Paratici: "Se cominciamo ad attaccare anche lui, allora non andiamo da nessuna parte"
13 maggio 2026 14:41
Ufficiale Juventus Fiorentina si giocherà lunedì 18 alle 20.45 allo Stadium di Torino
12 maggio 2026 14:08
Moggi: "Se l'errore di Bastoni fosse stato a favore della Juventus ti sarebbe parlato di arbitro pagato"
12 febbraio 2025 18:11
Sabatini: "La Juventus ha giocato bene contro la Fiorentina. Facilitata da Palladino, Colpani e Gud inguardabili"
01 gennaio 2025 18:29
Palladino elogia la prestazione dei suoi dopo il pareggio contro la Juventus con un post sul web: Cuore, fame e coraggio
30 dicembre 2024 22:09
Impallomeni: "Fiorentina di un mese fa avrebbe vinto con la Juve. Palladino risolva il caso Gudmundsson"
30 dicembre 2024 18:40
Piquè: "De Gea ha dimostrato di essere un grande portiere. Importante per lui andare alla Fiorentina"
29 dicembre 2024 17:58
Ferrari: "Mercato? Non vogliamo rovinare quello che abbiamo fatto. Accontenteremo chi vuole giocare"
29 dicembre 2024 17:40
Comuzzo: "Dobbiamo essere cinici e attenti ai dettagli. Vlahovic e Nico? Daranno di più per farci male"
29 dicembre 2024 17:24
La Curva carica la Fiorentina: "Vi davano di scarti, non vi abbiamo abbandonato. Non è partita come le altre"
28 dicembre 2024 17:34
Convocati della Fiorentina per la Juventus: sempre out Biraghi, Quarta a disposizione
28 dicembre 2024 16:46
Palladino: "Ho visto una squadra rabbiosa, c'è voglia di riscatto. Tra qualche partita fisseremo obiettivi"
28 dicembre 2024 16:37
Da Torino: "Classifica Juve deludente perché non è la Fiorentina. Vlahovic? L'investimento non rende"
28 dicembre 2024 15:27
Nessuna lesione per Koopmeiners. Il centrocampista della Juventus verrà valutato per la Fiorentina
23 dicembre 2024 15:09
La Fiorentina batte la Juventus a Vinovo, finisce 0-2: Rubino e Caprini guidano la Viola verso la vetta
06 ottobre 2024 13:20
Szczesny stuzzica i tifosi Viola: "Juventus-Fiorentina è una partita sentita solo da loro"
04 settembre 2024 19:07
Bargiggia non le manda a dire ad Allegri: "Juve inguardabile. Preferisco sempre veder giocare la Fiorentina"
09 aprile 2024 19:28
La teoria assurda dello juventino Oppini: "Con il frame giusto il gol di Vlahovic è valido"
09 aprile 2024 18:48
Bucchioni: "Italiano se ne va anche per il clima che c'è. Quelli che lo criticano saranno primi a rimpiangerlo"
09 aprile 2024 18:22
"Fiorentina voleva tenere ritmi bassi perchè ha altri impegni. Il gioco della Juve di Allegri fa soffrire i tifosi"
08 aprile 2024 18:36
Kayode: "Sbagliato solo l'atteggiamento dei primi minuti. Abbiamo fatto tante promesse a Joe"
07 aprile 2024 23:52
Locatelli: "Nel secondo tempo non siamo usciti dalla metà campo per merito della Fiorentina"
07 aprile 2024 23:51
Kayode: "Sfortuna per il legno colpito, ma nel 2° tempo eravamo più compatti. Bisogna crederci di più"
07 aprile 2024 23:04
Castrovilli: "Pronto a tornare in campo. Se sto bene è grazie ai miei compagni, alla società e alla mia famiglia"
07 aprile 2024 20:49
Cambia il Var a poche ore da Juventus-Fiorentina: Di Paolo sostituisce Aureliano. Il comunicato dell'AIA
07 aprile 2024 18:14
Juventus-Fiorentina: ieri ho pianto, oggi, invece, sono disgustato da Sozza
07 novembre 2021 17:40
PAGELLE VIOLA: QUARTA GIGANTESCO, BIRAGHI FA SEGNARE CUADRADO, JACK SPENTO
06 novembre 2021 20:25
Labaro Moviola: manca un rigore alla Fiorentina, ok rosso a Milenkovic
06 novembre 2021 20:04
Italiano: "Contro le grandi ci è sempre mancato qualcosa nonostante le grandi partite fatte"
06 novembre 2021 17:43
I convocati della Fiorentina per la Juventus, non partono per Torino Pulgar e Nico Gonzalez
05 novembre 2021 17:30
Pochi biglietti e tessera non riconosciuta, Curva Fiesole non andrà in trasferta a Torino
01 novembre 2021 13:29
VIDEO, Prete esulta sull'altare per la Fiorentina: "I Re Magi si chiamano Vlahovic, Alex Sandro e Caceres"
25 dicembre 2020 16:43
Nell'ospedale Versilia si combatte il Covid con la tuta segnata "Juventus-Fiorentina 0-3". Un tifoso viola mostra la sua tuta speciale
23 dicembre 2020 18:11
Mughini non si dà pace: "Addio scudetto, colpa dell'arbitro. Borja Valero fallaccio, Cuadrado scivola"
23 dicembre 2020 15:28
Nello spogliatoio della Fiorentina si festeggia la vittoria contro la Juventus, festa da 0-3
22 dicembre 2020 23:20
Ribery: "Contro la Juve partita difficilissima. Dobbiamo scacciare paure e fare il nostro gioco"
22 dicembre 2020 20:36
Prade: "Dobbiamo calarci in una mentalità provinciale. Stasera mi aspetto grande prestazione"
22 dicembre 2020 20:25
Form. ufficiale Juventus: Chiesa titolare per la prima da ex, in attacco la coppia Cr7-Morata
22 dicembre 2020 20:06
FORM. UFFICIALE, GIOCANO IGOR E CACERES, BORJA VALERO REGISTA, OUT BONAVENTURA
22 dicembre 2020 19:34
Sissoko: "Vincerà facile la Juventus, come al solito. Segnerà anche Chiesa"
22 dicembre 2020 16:45
Volpecina: "Nel 90' meritavamo la coppa Uefa, l'arbitro ci rubò la partita. Iachini? Ha pochi fronzoli, trasmette ardore"
07 maggio 2020 16:02
Trent'anni fa la finale di Coppa Uefa. Il sogno della Fiorentina spezzato dall'arbitro Aladren. Il racconto
02 maggio 2020 13:56
Igor: "Esordio? Il giorno dopo la firma fui titolare con la Juve, un sogno. Si convive con la paura, le strade.."
02 aprile 2020 15:02
Commisso multato di diecimila euro dalla Procura Federale. Punita anche la società viola
10 marzo 2020 20:07
(FOTO) Gene ironizza su Commisso: "Con Nedved non ci siamo stretti la mano, sennò avrebbero fischiato.."
05 febbraio 2020 20:33
Biscardi: "Domenica errori non così evidenti. Nicchi ha fatto la figura peggiore.."
04 febbraio 2020 14:15
La Russa: "Io sto con Commisso! C'è una soggezione da parte degli arbitri per la Juventus"
04 febbraio 2020 10:55
Esclusiva Guetta: "Voto al mercato 7,5 perché c'è programmazione, Amrabat non è una bocciatura per Pulgar"
01 febbraio 2020 16:44
Squalificati, confermato stop per Milenkovic e Caceres. Lautaro out 2 giornate
28 gennaio 2020 14:34
La Juve perde a Napoli e Pjanic si infortuna. Il bosniaco rischia di saltare il match coi viola
27 gennaio 2020 08:27
Flachi: "La viola vista all'Allianz un pericolo per Gasp. Ecco come Montella può ribaltare tutto.."
24 aprile 2019 09:07
Ceccherini: "Rammaricati per questa sconfitta. Con questo spirito di squadra e più determinazione.."
22 aprile 2019 00:21
Montella(SALA STAMPA): "Oggi non abbiamo mai sofferto la Juve. Prendiamo tutto il positivo per giovedì.. "
20 aprile 2019 22:40
Mirallas: "Gran primo tempo, abbiamo capito di essere forti. A Bergamo la partita della vita.."
20 aprile 2019 22:12
Montella: "Perdere così fa arrabbiare, create 5 palle-gol nitide. Giovedì la 'nostra' partita.."
20 aprile 2019 21:26
Brovarone: "Montella ha cambiato tutto, la squadra risponde e ci crede. Verso Bergamo convinti.."
20 aprile 2019 21:10
Antognoni: "Dispiace per Pioli, ma è successa un po' di 'maretta'. Montella scelta azzeccata.."
19 aprile 2019 22:34
Lista dei convocati della Fiorentina contro la Juventus. Out Terracciano
19 aprile 2019 14:48
Calamai: "Montella tecnico bravo anche con le parole. In società, non tutti con quella dote.."
18 aprile 2019 19:52
Khedira out sabato contro i viola. Lo juventino si opera al ginocchio. L'annuncio via social
18 aprile 2019 19:37
Papa Waigo ricorda il trionfo con la Juve: "Al ritorno a Firenze, un'accoglienza mai vista"
15 novembre 2018 21:32
Papa Waigo: "Dopo quel 2-3 la città ci accolse come se avessimo vinto lo scudetto"
20 settembre 2017 16:12
Juventus-Fiorentina: la maglia da trasferta stavolta sarà quella classicissima di colore viola
19 settembre 2017 23:34
Paolo Beldì: "Bernardeschi? Non conosco tutti i giocatori della Juventus"
19 settembre 2017 23:23
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