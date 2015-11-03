Labaro Viola

Notizie Juventus Fiorentina Fiorentina

Carobbi: "Purtroppo con questa presidenza bisogna accontentarci di allenatori come Grosso e Vanoli ma niente di più"

19 maggio 2026 14:13

Bucchioni: "Paratici ha parlato da direttore convinto di restare, deve essere libero di agire per Firenze"

17 maggio 2026 15:10

Vanoli: "Non voglio essere valutato solo per questa vittoria, mi hanno chiesto la salvezza e l'ho fatto"

17 maggio 2026 14:56

Cecchi: "Questo è il bello del calcio, abbiamo fatto un capolavoro a casa loro e noi si gode da morire"

17 maggio 2026 14:32

Sentite Rampulla: "Se De Gea venisse alla Juventus, staremmo al sicuro per tanto tempo, è un top"

16 maggio 2026 21:20

Flachi duro: "Non si può nemmeno pensare di confermare Vanoli, a questa squadra non ha dato un gioco"

14 maggio 2026 20:34

Papa Waigo: "I tifosi mi fermano ancora per ringraziarmi per quel gol, ho lasciato un segno a Firenze"

14 maggio 2026 18:02

La Gazzetta dello Sport riporta: "Thuram a rischio per la Fiorentina, il giocatore è in dubbio"

13 maggio 2026 14:47

Graziani difende Paratici: "Se cominciamo ad attaccare anche lui, allora non andiamo da nessuna parte"

13 maggio 2026 14:41

Ufficiale Juventus Fiorentina si giocherà lunedì 18 alle 20.45 allo Stadium di Torino

12 maggio 2026 14:08

Moggi: "Se l'errore di Bastoni fosse stato a favore della Juventus ti sarebbe parlato di arbitro pagato"

12 febbraio 2025 18:11

Sabatini: "La Juventus ha giocato bene contro la Fiorentina. Facilitata da Palladino, Colpani e Gud inguardabili"

01 gennaio 2025 18:29

Palladino elogia la prestazione dei suoi dopo il pareggio contro la Juventus con un post sul web: Cuore, fame e coraggio

30 dicembre 2024 22:09

Impallomeni: "Fiorentina di un mese fa avrebbe vinto con la Juve. Palladino risolva il caso Gudmundsson"

30 dicembre 2024 18:40

Piquè: "De Gea ha dimostrato di essere un grande portiere. Importante per lui andare alla Fiorentina"

29 dicembre 2024 17:58

Ferrari: "Mercato? Non vogliamo rovinare quello che abbiamo fatto. Accontenteremo chi vuole giocare"

29 dicembre 2024 17:40

Comuzzo: "Dobbiamo essere cinici e attenti ai dettagli. Vlahovic e Nico? Daranno di più per farci male"

29 dicembre 2024 17:24

La Curva carica la Fiorentina: "Vi davano di scarti, non vi abbiamo abbandonato. Non è partita come le altre"

28 dicembre 2024 17:34

Convocati della Fiorentina per la Juventus: sempre out Biraghi, Quarta a disposizione

28 dicembre 2024 16:46

Palladino: "Ho visto una squadra rabbiosa, c'è voglia di riscatto. Tra qualche partita fisseremo obiettivi"

28 dicembre 2024 16:37

Da Torino: "Classifica Juve deludente perché non è la Fiorentina. Vlahovic? L'investimento non rende"

28 dicembre 2024 15:27

Nessuna lesione per Koopmeiners. Il centrocampista della Juventus verrà valutato per la Fiorentina

23 dicembre 2024 15:09

La Fiorentina batte la Juventus a Vinovo, finisce 0-2: Rubino e Caprini guidano la Viola verso la vetta

06 ottobre 2024 13:20

Szczesny stuzzica i tifosi Viola: "Juventus-Fiorentina è una partita sentita solo da loro"

04 settembre 2024 19:07

Bargiggia non le manda a dire ad Allegri: "Juve inguardabile. Preferisco sempre veder giocare la Fiorentina"

09 aprile 2024 19:28

La teoria assurda dello juventino Oppini: "Con il frame giusto il gol di Vlahovic è valido"

09 aprile 2024 18:48

Bucchioni: "Italiano se ne va anche per il clima che c'è. Quelli che lo criticano saranno primi a rimpiangerlo"

09 aprile 2024 18:22

"Fiorentina voleva tenere ritmi bassi perchè ha altri impegni. Il gioco della Juve di Allegri fa soffrire i tifosi"

08 aprile 2024 18:36

Kayode: "Sbagliato solo l'atteggiamento dei primi minuti. Abbiamo fatto tante promesse a Joe"

07 aprile 2024 23:52

Locatelli: "Nel secondo tempo non siamo usciti dalla metà campo per merito della Fiorentina"

07 aprile 2024 23:51

Kayode: "Sfortuna per il legno colpito, ma nel 2° tempo eravamo più compatti. Bisogna crederci di più"

07 aprile 2024 23:04

Castrovilli: "Pronto a tornare in campo. Se sto bene è grazie ai miei compagni, alla società e alla mia famiglia"

07 aprile 2024 20:49

Cambia il Var a poche ore da Juventus-Fiorentina: Di Paolo sostituisce Aureliano. Il comunicato dell'AIA

07 aprile 2024 18:14

Juventus-Fiorentina: ieri ho pianto, oggi, invece, sono disgustato da Sozza

07 novembre 2021 17:40

PAGELLE VIOLA: QUARTA GIGANTESCO, BIRAGHI FA SEGNARE CUADRADO, JACK SPENTO

06 novembre 2021 20:25

Labaro Moviola: manca un rigore alla Fiorentina, ok rosso a Milenkovic

06 novembre 2021 20:04

Italiano: "Contro le grandi ci è sempre mancato qualcosa nonostante le grandi partite fatte"

06 novembre 2021 17:43

I convocati della Fiorentina per la Juventus, non partono per Torino Pulgar e Nico Gonzalez

05 novembre 2021 17:30

Pochi biglietti e tessera non riconosciuta, Curva Fiesole non andrà in trasferta a Torino

01 novembre 2021 13:29

VIDEO, Prete esulta sull'altare per la Fiorentina: "I Re Magi si chiamano Vlahovic, Alex Sandro e Caceres"

25 dicembre 2020 16:43

Nell'ospedale Versilia si combatte il Covid con la tuta segnata "Juventus-Fiorentina 0-3". Un tifoso viola mostra la sua tuta speciale

23 dicembre 2020 18:11

Mughini non si dà pace: "Addio scudetto, colpa dell'arbitro. Borja Valero fallaccio, Cuadrado scivola"

23 dicembre 2020 15:28

Nello spogliatoio della Fiorentina si festeggia la vittoria contro la Juventus, festa da 0-3

22 dicembre 2020 23:20

Ribery: "Contro la Juve partita difficilissima. Dobbiamo scacciare paure e fare il nostro gioco"

22 dicembre 2020 20:36

Prade: "Dobbiamo calarci in una mentalità provinciale. Stasera mi aspetto grande prestazione"

22 dicembre 2020 20:25

Form. ufficiale Juventus: Chiesa titolare per la prima da ex, in attacco la coppia Cr7-Morata

22 dicembre 2020 20:06

FORM. UFFICIALE, GIOCANO IGOR E CACERES, BORJA VALERO REGISTA, OUT BONAVENTURA

22 dicembre 2020 19:34

Sissoko: "Vincerà facile la Juventus, come al solito. Segnerà anche Chiesa"

22 dicembre 2020 16:45

Volpecina: "Nel 90' meritavamo la coppa Uefa, l'arbitro ci rubò la partita. Iachini? Ha pochi fronzoli, trasmette ardore"

07 maggio 2020 16:02

Trent'anni fa la finale di Coppa Uefa. Il sogno della Fiorentina spezzato dall'arbitro Aladren. Il racconto

02 maggio 2020 13:56

Igor: "Esordio? Il giorno dopo la firma fui titolare con la Juve, un sogno. Si convive con la paura, le strade.."

02 aprile 2020 15:02

Commisso multato di diecimila euro dalla Procura Federale. Punita anche la società viola

10 marzo 2020 20:07

(FOTO) Gene ironizza su Commisso: "Con Nedved non ci siamo stretti la mano, sennò avrebbero fischiato.."

05 febbraio 2020 20:33

Biscardi: "Domenica errori non così evidenti. Nicchi ha fatto la figura peggiore.."

04 febbraio 2020 14:15

La Russa: "Io sto con Commisso! C'è una soggezione da parte degli arbitri per la Juventus"

04 febbraio 2020 10:55

Esclusiva Guetta: "Voto al mercato 7,5 perché c'è programmazione, Amrabat non è una bocciatura per Pulgar"

01 febbraio 2020 16:44

Squalificati, confermato stop per Milenkovic e Caceres. Lautaro out 2 giornate

28 gennaio 2020 14:34

La Juve perde a Napoli e Pjanic si infortuna. Il bosniaco rischia di saltare il match coi viola

27 gennaio 2020 08:27

Flachi: "La viola vista all'Allianz un pericolo per Gasp. Ecco come Montella può ribaltare tutto.."

24 aprile 2019 09:07

Ceccherini: "Rammaricati per questa sconfitta. Con questo spirito di squadra e più determinazione.."

22 aprile 2019 00:21

Montella(SALA STAMPA): "Oggi non abbiamo mai sofferto la Juve. Prendiamo tutto il positivo per giovedì.. "

20 aprile 2019 22:40

Mirallas: "Gran primo tempo, abbiamo capito di essere forti. A Bergamo la partita della vita.."

20 aprile 2019 22:12

Montella: "Perdere così fa arrabbiare, create 5 palle-gol nitide. Giovedì la 'nostra' partita.."

20 aprile 2019 21:26

Brovarone: "Montella ha cambiato tutto, la squadra risponde e ci crede. Verso Bergamo convinti.."

20 aprile 2019 21:10

Antognoni: "Dispiace per Pioli, ma è successa un po' di 'maretta'. Montella scelta azzeccata.."

19 aprile 2019 22:34

Lista dei convocati della Fiorentina contro la Juventus. Out Terracciano

19 aprile 2019 14:48

Calamai: "Montella tecnico bravo anche con le parole. In società, non tutti con quella dote.."

18 aprile 2019 19:52

Khedira out sabato contro i viola. Lo juventino si opera al ginocchio. L'annuncio via social

18 aprile 2019 19:37

Papa Waigo ricorda il trionfo con la Juve: "Al ritorno a Firenze, un'accoglienza mai vista"

15 novembre 2018 21:32

Papa Waigo: "Dopo quel 2-3 la città ci accolse come se avessimo vinto lo scudetto"

20 settembre 2017 16:12

Juventus-Fiorentina: la maglia da trasferta stavolta sarà quella classicissima di colore viola

19 settembre 2017 23:34

Paolo Beldì: "Bernardeschi? Non conosco tutti i giocatori della Juventus"

19 settembre 2017 23:23

E la Gazzetta paragona la Juve al Rinascimento Fiorentino. Buffon come Giotto, Pjanic-Leonardo, Dybala Lorenzo il Magnifico, Higuain Michelangelo...

15 gennaio 2017 12:23

Archivio

Esplora l'archivio di Juventus Fiorentina

Sett. 21 Sett. 20
Sett. 7 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 40 Sett. 36 Sett. 15 Sett. 14
Sett. 44
Sett. 52 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 14 Sett. 11 Sett. 6 Sett. 5
Sett. 17 Sett. 16
Sett. 46
Sett. 38 Sett. 2