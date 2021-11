PAGELLE VIOLA: QUARTA GIGANTESCO, BIRAGHI FA SEGNARE CUADRADO, JACK SPENTO

Queste le pagelle dei giocatori della Fiorentina in Juventus-Fiorentina

TERRACCIANO 6 Mezzo voto in meno per via del gol subito sul primo palo ma a sporcare la traiettoria. Compie un paio di parate importanti

ODRIOZOLA 6,5 in fase offensiva è una spina nel fianco, in fase difensiva non rischia mai e tiene a bada i suoi avversari

MILENKOVIC 5,5 Il rosso sporca una prestazione di assoluto livello, peccato.

MARTINEZ QUARTA 7,5 Giganteggia tra Dybala, Morata e Chiesa. Semplicemente perfetto in ogni occasione. Recupera, anticipa, interviene. Anche palla al piede è sempre attento e preciso. Ammonito per un fallo normalissimo non da giallo che gli farà saltare il Milan

BIRAGHI 4,5 Cuadrado fa quella giocata da 10 anni, ma lui ci casca e fa prendere gol alla Fiorentina. In fase offensiva non riesce mai a mettere la palla giusta

TORREIRA 6 Ordinaria amministrazione. Appena è uscito lui, la Fiorentina è crollata

CASTROVILLI 5 Non strappa mai. Non incide mai. Non riesce mai a fare la giocata giusta

BONAVENTURA 5 Stesso discorso di Castrovilli. Non fa la sua solita partita. Se la Fiorentina in fase offensiva è nulla è anche colpa delle sue mancate invenzioni e spunti

CALLEJON 5.5 Primo tempo buono dove non sbaglia mai tocchi e appoggi, con qualche cross che mette in difficoltà la Juventus. Nel secondo tempo cala nettamente

SAPONARA 5,5 Anche lui cala alla distanza, qualche giocata di livello nel primo tempo ma non riesce a mai ad avere il guizzo giusto per mettere in difficoltà la difesa della Juventus

VLAHOVIC 5 Non la becca praticamente mai. Non è nemmeno colpa sua, poco servito, annullato dalla difesa della Juventus

AMRABAT 5,5 Da un suo passaggio sbagliato inizia il contropiede Juventus fermato da un fallo di Milenkovic. Il resto ordinaria amministrazione

