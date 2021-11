All’uscita dall’albergo della Fiorentina i tifosi bianconeri gridano a Vlahovic: “Vieni alla Juventus”

La Fiorentina è di scena a Torino per la partita contro la Juventus in programma alle 18 sul campo della società bianconera. Dusan Vlahovic, all’uscita dell’albergo della Fiorentina a Torino, prima di recarsi allo stadio, è stato circondato da tanti tifosi bianconeri che lo invitavano a trasferirsi alla Juventus: “Vieni alla Juve”. In tantissimi hanno rivolto al centravanti serbo classe 2000 queste parole.

LA FORMAZIONE UFFICIALE DELLA FIORENTINA