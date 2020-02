Intervenuto a Radio Sportiva, il giornalista Maurizio Biscardi ha parlato della diatriba tra Juventus e Fiorentina:

“La polemica per la direzione dell’arbitro Pasqua è l’ennesima cui non sentivamo la mancanza. Il direttore di gara ha certamente sbagliato, errori che non ho trovato così marchiati come in altri casi. La peggior figura l’ha fatta Nicchi, giusto prendere parola ma restando neutrale. Cosi ha attaccato Commisso..”