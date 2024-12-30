Palladino elogia la prestazione dei suoi dopo il pareggio contro la Juventus con un post sul web: Cuore, fame e coraggio
Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino, ha voluto rendere omaggio ai suoi ragazzi tramite un post su Instagram dopo la splendida rimonta contro la Juventus con tre semplici parole che rispecch...
A cura di Redazione Labaroviola
30 dicembre 2024 22:09
Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino, ha voluto rendere omaggio ai suoi ragazzi tramite un post su Instagram dopo la splendida rimonta contro la Juventus con tre semplici parole che rispecchiano la formazione viola in questo momento: Cuore, fame e coraggioLA FIORENTINA È AL 21° POSTO NEI TOP 5 CAMPIONATI PER MEDIA GOL SUBITI A PARTITA. PRIMO L’ARSENAL, SECONDA L’INTER
https://www.labaroviola.com/la-fiorentina-e-al-21-posto-nei-top-5-campionati-per-media-gol-subiti-a-partita-primo-larsenal-seconda-linter/282788/