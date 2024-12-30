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Palladino elogia la prestazione dei suoi dopo il pareggio contro la Juventus con un post sul web: Cuore, fame e coraggio

Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino, ha voluto rendere omaggio ai suoi ragazzi tramite un post su Instagram dopo la splendida rimonta contro la Juventus con tre semplici parole che rispecch...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 dicembre 2024 22:09
Palladino elogia la prestazione dei suoi dopo il pareggio contro la Juventus con un post sul web: Cuore, fame e coraggio - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 01.12.2024, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 01.12.2024, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino, ha voluto rendere omaggio ai suoi ragazzi tramite un post su Instagram dopo la splendida rimonta contro la Juventus con tre semplici parole che rispecchiano la formazione viola in questo momento: Cuore, fame e coraggio 

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