La Fiorentina è al 21° posto nei top 5 campionati per media gol subiti a partita. Primo l'Arsenal, seconda l'Inter
Nei top 5 campionati c'è un dato interessante e al tempo stesso curioso. Nella top ten delle squadre con meno reti subite, ci sono ben tre italiane: Inter (2 posto), Juventus (6 posto) e Bologna (8 po...
Nei top 5 campionati c'è un dato interessante e al tempo stesso curioso. Nella top ten delle squadre con meno reti subite, ci sono ben tre italiane: Inter (2 posto), Juventus (6 posto) e Bologna (8 posto). La Fiorentina è solamente al 21 posto con 43 reti subite (media di 1,16 reti subite per gara) dietro a formazioni come Napoli, Torino e Atalanta. Alcune posizioni sono state scalate nell'ultimo mese, con la difesa che sembra aver trovato un pò più di compattezza rispetto allo scorso anno. La formazione gigliata, in questo momento, vanta la seconda miglior difesa del campionato italiano in coabitazione con la Juventus (15 gol subiti), dietro la capolista Napoli.VOCI SU OFFERTA PER LUIZ HENRIQUE E DODÒ LO CHIAMA ALLA FIORENTINA? IL COMMENTO SOTTO UN POST: “FRATELLO”
https://www.labaroviola.com/voci-su-offerta-per-luiz-henrique-e-dodo-lo-chiama-alla-fiorentina-il-commento-sotto-un-post-fratello/282782/