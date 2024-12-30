La Fiorentina è al 21° posto nei top 5 campionati per media gol subiti a partita. Primo l'Arsenal, seconda l'Inter

Nei top 5 campionati c'è un dato interessante e al tempo stesso curioso. Nella top ten delle squadre con meno reti subite, ci sono ben tre italiane: Inter (2 posto), Juventus (6 posto) e Bologna (8 po...

A cura di Redazione Labaroviola 30 dicembre 2024 21:37

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 23.12.2024, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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