Voci su offerta per Luiz Henrique e Dodò lo chiama alla Fiorentina? Il commento sotto un post: "Fratello"

Simpatico siparietto che ha come protagonista Dodò. Poche ore fa esperti di mercato hanno parlato di un'offerta della Fiorentina per la giovane stella brasiliana Luiz Henrique, uno dei massimi artefic...

Simpatico siparietto che ha come protagonista Dodò. Poche ore fa esperti di mercato hanno parlato di un'offerta della Fiorentina per la giovane stella brasiliana Luiz Henrique, uno dei massimi artefici della vittoria del del campionato brasiliano e della Coppa Libertadores per il Botafogo. Dodò, appresa la notizia di mercato, ha deciso di commentare sotto un post Instagram di Passione Fiorentina taggando proprio Luiz Henrique e scrivendo "Fratello", in portoghese. Il terzino della Fiorentina si metterà in prima linea nella trattiva e cercherà di convincerlo a venire a Firenze? Vedremo, nel frattempo ciò che rimane è la solita simpatia coinvolgente di Dodò.

LA FIORENTINA GUARDA IN BRASILE PER RAFFORZARE L'ATTACCO

https://www.labaroviola.com/romano-la-fiorentina-ha-fatto-unofferta-per-luiz-henrique-operazione-difficile-perche-e-una-stella-del-club/282766/