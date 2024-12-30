Romano: "La Fiorentina ha fatto un'offerta per Luiz Henrique. Operazione difficile perché è una stella del club"

La Fiorentina vuole risolvere il problema sulla fascia destra e la società viola ha messo gli occhi su Henrique del Botafogo

La Fiorentina ha inviato la prima offerta per aprire le trattative per la star del Botafogo Luiz Henrique. La Fiorentina è d'accordo, nonostante il difficile accordo, dato che Luiz Henrique è il giocatore chiave del Botafogo, cruciale in questa stagione per vincere il campionato + la Coppa Libertadores. Si tratta di un esterno destro brasiliano classe 2001 che ha una valutazione che supera i 20 milioni di euro. Lo scrive Fabrizio Romano.

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