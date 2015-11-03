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Notizie Henrique Fiorentina

Nazione: “Henrique scontento della Russia. Man? C’è. Poi serve un vice Dodò ed un centrocampista”

20 gennaio 2025 08:47

Nazione: “Henrique? La Fiorentina vuole aumentare l’offerta ma tutto dipende da Ikoné, piace al Paris”

19 gennaio 2025 10:32

Pedullà: "Henrique-Zenit, palla al giocatore. La Fiorentina se sarà in tempo alzerà l'offerta da 20 milioni"

18 gennaio 2025 00:18

Romano: "La Fiorentina ha fatto un'offerta per Luiz Henrique. Operazione difficile perché è una stella del club"

30 dicembre 2024 17:47

De Zerbi vuole la Fiorentina, ma la società ha altri piani. Henrique, il nuovo Pizarro da prendere. Possibili playoff per l'Europa League

22 maggio 2020 22:10

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