Nazione: “Henrique scontento della Russia. Man? C’è. Poi serve un vice Dodò ed un centrocampista”
Se Henrique dovesse sfumare, alla Fiorentina arriverà Man
Lo Zenit San Pietroburgo ha trovato un accordo col Botafogo per Luiz Henriquea 35 milioni di euro, cifra che la Fiorentina non può pareggiare, nemmeno con la possibile cessione di Ikoné.
Tuttavia, il giocatore brasiliano sembra poco propenso a trasferirsi in Russia, lasciando aperti margini di sviluppo. Nel frattempo, la Fiorentina ha avviato trattative con il Parma per Dennis Man, con una richiesta di 15 milioni e un'offerta di 12 più bonus.
L'accordo potrebbe arrivare se Henrique sfumasse. Inoltre, i viola cercano rinforzi a centrocampo e un vice per Dodò, con il mercato pronto a entrare nel vivo nei prossimi giorni. Lo riporta La Nazione.
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