Nazione: “Henrique? La Fiorentina vuole aumentare l’offerta ma tutto dipende da Ikoné, piace al Paris”
Henrique continua ad essere accostato alla Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
19 gennaio 2025 10:32
Mentre prendono forza sempre di più le voci sul passaggio di Luiz Henrique dal Botafogo allo Zenit, continua ad accostarlo alla Fiorentina. Pradè infatti vorrebbe aumentare l'offerta fatta di 20 milioni, ma dipende tutto da Jonathan Ikonè. Il francese piace in patria, in particolare al Paris FC ma negli ultimi giorni non ci sono state grandi novità. Lo scrive La Nazione.
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