Pedullà: "Henrique-Zenit, palla al giocatore. La Fiorentina se sarà in tempo alzerà l'offerta da 20 milioni"

Le alternative ad Henrique sono due, Man ed un profilo a condizioni più basse

Il club non ha interrotto i contatti con il Botafogo per Luiz Henrique, ma lo Zenit è un pericolo autentico. Stando quanto riportato Brasile, infatti, il club russo avrebbe offerto 35 milioni di euro per il Pallone d’oro Sudamericano, una proposta che ha trovato l’apertura del club brasiliano. Adesso la palla passa al giocatore. Dopo il prossimo impegno di campionato, la Fiorentina ha intenzione di alzare l’offerta da 20 milioni, sempre se sarà ancora in tempo. Ci sono due alternative, Man e un altro profilo a condizioni nettamente più basse, ma la Fiorentina per ora vuole ancora capire la fattibilità dell’operazione Luiz Henrique. Lo scrive Alfredo Pedulla.

https://www.labaroviola.com/pedulla-kayode-brentford-500mila-euro-per-il-prestito-la-fiorentina-vuole-tenere-il-controllo-del-cartellino/285135/