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Notizie Zenit Fiorentina

Corriere Fiorentino: “Reale interesse dello Zenit per Beltran, ma resta viva la possibilità del River”

14 agosto 2025 09:03

Corriere Fiorentino: “Lo Zenit ha offerto 10 milioni+bonus per Beltran, per la Fiorentina non bastano”

13 agosto 2025 09:16

Sfuma Luiz Henrique per la Fiorentina: il brasiliano è ufficialmente un nuovo calciatore dello Zenit

20 gennaio 2025 17:00

Luiz Henrique in volo verso l'Europa: sarà un calciatore dello Zenit. Al Botafogo 35 milioni di euro

20 gennaio 2025 12:40

Pedullà: "Henrique-Zenit, palla al giocatore. La Fiorentina se sarà in tempo alzerà l'offerta da 20 milioni"

18 gennaio 2025 00:18

Dal Brasile: offerta dello Zenit da 25 milioni per Luiz Henrique. Ma c’è anche il Newcastle

17 gennaio 2025 08:30

Dalla Russia accostano l'attaccante Azmoun alla Fiorentina, ma Pradè smentisce: "Non ci interessa"

04 novembre 2021 14:26

Moggi: "Vorrei che la Juventus vinca contro la Fiorentina, lo Zenit non è attendibile"

03 novembre 2021 19:10

Osservatori Fiorentina ieri allo Juventus Stadium per osservare Azmoun dello Zenit

03 novembre 2021 15:38

Juventus vince ma i tifosi bianconeri pensano alla Fiorentina, cori contro Firenze e i viola

02 novembre 2021 23:14

Allegri: "L'obiettivo della Juventus è battere lo Zenit, dopo penseremo alla Fiorentina"

01 novembre 2021 18:30

Repubblica, Azmoun dello Zenit è l'ultima idea della Fiorentina per l'attacco: serve investimento importante

15 gennaio 2021 10:28

Lo Zenit offre 30 milioni per De Paul. No dell'Udinese, vuole 40 milioni per la cessione

28 settembre 2020 17:20

Ds Zenit S. Pietroburgo allo scoperto: "Mi piace Chiesa, ma vorrei avere ancora qua Marchisio. Peccato per l'infortunio..."

06 novembre 2019 13:28

Sky, corsa a due tra Milan e Zenit per Badelj. I rossoneri cederanno Montolivo

22 luglio 2018 14:24

Non solo Samp, adesso è bagarre per Badelj: Zenit in pole, ma occhio anche a Milan e West Ham

19 luglio 2018 18:13

Criscito in scadenza con lo Zenit non rinnova. Vuole tornare in Italia. Ci pensa la Fiorentina?

23 novembre 2017 15:16

Retroscena Chiesa, la Fiorentina ha rifiutato l'offerta dello Zenit di 40 milioni di euro più bonus

08 ottobre 2017 09:45

Lo Zenit di Roberto Mancini cerca di rubare Pezzella alla Fiorentina. Club viola in netto vantaggio

17 agosto 2017 12:37

Tello è un rebus: lo Zenit si tira indietro, il Betis lo vuole ma a cifre più basse e la Fiorentina...

28 giugno 2017 23:45

Nizza, Valencia e Zenit San Pietroburgo vogliono Tello ma lui sogna il ritorno a Firenze

22 giugno 2017 16:23

Mancini ha chiesto Badelj per il suo Zenit San Pietroburgo, ora tocca decidere al calciatore

10 giugno 2017 00:18

Arriva un terzino: no dello Zenit per Criscito, sacrificato anche Mati

25 agosto 2016 15:46

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