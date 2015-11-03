Notizie Zenit Fiorentina

Corriere Fiorentino: “Reale interesse dello Zenit per Beltran, ma resta viva la possibilità del River”
14 agosto 2025 09:03
Corriere Fiorentino: “Lo Zenit ha offerto 10 milioni+bonus per Beltran, per la Fiorentina non bastano”
13 agosto 2025 09:16
Sfuma Luiz Henrique per la Fiorentina: il brasiliano è ufficialmente un nuovo calciatore dello Zenit
20 gennaio 2025 17:00
Luiz Henrique in volo verso l'Europa: sarà un calciatore dello Zenit. Al Botafogo 35 milioni di euro
20 gennaio 2025 12:40
Pedullà: "Henrique-Zenit, palla al giocatore. La Fiorentina se sarà in tempo alzerà l'offerta da 20 milioni"
18 gennaio 2025 00:18
Dal Brasile: offerta dello Zenit da 25 milioni per Luiz Henrique. Ma c’è anche il Newcastle
17 gennaio 2025 08:30
Dalla Russia accostano l'attaccante Azmoun alla Fiorentina, ma Pradè smentisce: "Non ci interessa"
04 novembre 2021 14:26
Moggi: "Vorrei che la Juventus vinca contro la Fiorentina, lo Zenit non è attendibile"
03 novembre 2021 19:10
Osservatori Fiorentina ieri allo Juventus Stadium per osservare Azmoun dello Zenit
03 novembre 2021 15:38
Juventus vince ma i tifosi bianconeri pensano alla Fiorentina, cori contro Firenze e i viola
02 novembre 2021 23:14
Allegri: "L'obiettivo della Juventus è battere lo Zenit, dopo penseremo alla Fiorentina"
01 novembre 2021 18:30
Repubblica, Azmoun dello Zenit è l'ultima idea della Fiorentina per l'attacco: serve investimento importante
15 gennaio 2021 10:28
Lo Zenit offre 30 milioni per De Paul. No dell'Udinese, vuole 40 milioni per la cessione
28 settembre 2020 17:20
Ds Zenit S. Pietroburgo allo scoperto: "Mi piace Chiesa, ma vorrei avere ancora qua Marchisio. Peccato per l'infortunio..."
06 novembre 2019 13:28
Sky, corsa a due tra Milan e Zenit per Badelj. I rossoneri cederanno Montolivo
22 luglio 2018 14:24
Non solo Samp, adesso è bagarre per Badelj: Zenit in pole, ma occhio anche a Milan e West Ham
19 luglio 2018 18:13
Criscito in scadenza con lo Zenit non rinnova. Vuole tornare in Italia. Ci pensa la Fiorentina?
23 novembre 2017 15:16
Retroscena Chiesa, la Fiorentina ha rifiutato l'offerta dello Zenit di 40 milioni di euro più bonus
08 ottobre 2017 09:45
Lo Zenit di Roberto Mancini cerca di rubare Pezzella alla Fiorentina. Club viola in netto vantaggio
17 agosto 2017 12:37
Tello è un rebus: lo Zenit si tira indietro, il Betis lo vuole ma a cifre più basse e la Fiorentina...
28 giugno 2017 23:45
Nizza, Valencia e Zenit San Pietroburgo vogliono Tello ma lui sogna il ritorno a Firenze
22 giugno 2017 16:23
Mancini ha chiesto Badelj per il suo Zenit San Pietroburgo, ora tocca decidere al calciatore
10 giugno 2017 00:18
Arriva un terzino: no dello Zenit per Criscito, sacrificato anche Mati
25 agosto 2016 15:46
Archivio