Sky, corsa a due tra Milan e Zenit per Badelj. I rossoneri cederanno Montolivo

Secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe corsa a due per Milan Badelj tra Zenit e Milan. Il centrocampista croato, in regime di svincolo dal 30 Giugno, da tempo interessa ai rossoneri e potrebbe...

A cura di Redazione Labaroviola 22 luglio 2018 14:24

Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj

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