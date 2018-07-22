Sky, corsa a due tra Milan e Zenit per Badelj. I rossoneri cederanno Montolivo
Secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe corsa a due per Milan Badelj tra Zenit e Milan. Il centrocampista croato, in regime di svincolo dal 30 Giugno, da tempo interessa ai rossoneri e potrebbe...
A cura di Redazione Labaroviola
22 luglio 2018 14:24
Secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe corsa a due per Milan Badelj tra Zenit e Milan. Il centrocampista croato, in regime di svincolo dal 30 Giugno, da tempo interessa ai rossoneri e potrebbe finire a Milano per sostituire Montolivo, in uscita dopo non essere nemmeno stato convocato per la tournée negli USA.