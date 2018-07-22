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Sky, corsa a due tra Milan e Zenit per Badelj. I rossoneri cederanno Montolivo

Secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe corsa a due per Milan Badelj tra Zenit e Milan. Il centrocampista croato, in regime di svincolo dal 30 Giugno, da tempo interessa ai rossoneri e potrebbe...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 luglio 2018 14:24
Sky, corsa a due tra Milan e Zenit per Badelj. I rossoneri cederanno Montolivo - Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
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Secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe corsa a due per Milan Badelj tra Zenit e Milan. Il centrocampista croato, in regime di svincolo dal 30 Giugno, da tempo interessa ai rossoneri e potrebbe finire a Milano per sostituire Montolivo, in uscita dopo non essere nemmeno stato convocato per la tournée negli USA.

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