Osservatori Fiorentina ieri allo Juventus Stadium per osservare Azmoun dello Zenit

L’addio di Dusan Vlahovic per la Fiorentina è di fatto una realtà che attende solo di concretizzarsi. Adesso a gennaio o nell’estate che verrà, il futuro del serbo sarà lontano dal viola. La Juventus, non è un mistero, segue da lungo tempo l’attaccante ma i 60 milioni cash chiesto da Rocco Commisso rendono al momento impraticabile l’operazione per Federico Cherubini. Così la destinazione Premier League, Tottenham o Manchester City al momento, sembra la più probabile per il futuro di Vlahovic.

Gli uomini mercato e scouting viola sono già al lavoro per cercar di trovare un nome giusto e per buttare le basi di una trattativa. Per non esser impreparati al momento dell’addio che maturerà con il serbo. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, ieri all’Allianz Stadium c’era anche un uomo del club gigliato per Juventus-Zenit San Pietroburgo. Nel mirino Sardar Azmoun, iraniano, 9 reti in questa stagione e 19 nella scorsa in tutte le competizioni, leader tecnico della formazione di Sergej Semak.

Su Azmoun, il cui contratto andrà in scadenza nella prossima estate, non manca la concorrenza. Anche la Roma lo ha visto ieri a Torino, Azmoun piace da tempo anche se poi il club giallorosso è andato su Tammy Abraham e su Eldor Shomurodov. Olympique Lione e Bayer Leverkusen, al momento, restano le altre due alternative più credibili su Azmoun. Lo riporta TMW

