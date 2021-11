Morata riposa contro la Fiorentina, c’è Kean. Cuadrado farà il terzino. Out De Sciglio

Allegri inizia a fare la conta per Juventus-Fiorentina. Sul recupero di Ramsey regna il mistero, il gallese non è al top, anzi risulta affaticato e il fatto che giochi poco e male non aiuta. Un altro sicuro assente e Mattia De Sciglio. Un’opzione è quella di arretrare Cuadrado. Allegri potrebbe dare un turno di riposo a Moise Kean. Contro la Fiorentina si gioca sabato: altri tre giorni di ritiro in programma alla Continassa prima di rituffarsi sul campionato. Lo scrive Tuttosport.

