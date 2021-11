Vlahovic e gli altri con il contratto in scadenza: sta dimostrando una maturità da campione

Vlahovic sopratutto. E sopra tutti. Ma anche Kessie, Insigne, Belotti, Romagnoli, Brozovic… Giocatori che hanno in comune la scadenza di contratto, il rifiuto per ora di accettare il rinnovo. La vicenda Vlahovic è la più eclatante non solo perchè in realtà il suo contratto non scadrà a fine stagione, ma nel giugno 2023, ma anche perchè ad annunciare ufficialmente un divorzio prossimo, è stato il proprietario del club, Commisso. Vlahovic ha dimostrato una maturità da campione già affermato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, REPUBBLICA, BELOTTI PISTA IMPOSSIBILE. ALVAREZ, TANTA LA CONCORRENZA. CABRAL? UNA SCOMMESSA