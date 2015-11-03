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Notizie Azmoun Fiorentina

De Rossi spiega: "Ho deciso di vendere Belotti perché ho preferito Azmoun come vice Lukaku"

25 febbraio 2024 14:08

Corona fa tremare ancora la Roma, Azmoun nuovo nome? "In tribuna guardava corsa di cavalli"

17 ottobre 2023 18:38

Dalla Russia accostano l'attaccante Azmoun alla Fiorentina, ma Pradè smentisce: "Non ci interessa"

04 novembre 2021 14:26

Osservatori Fiorentina ieri allo Juventus Stadium per osservare Azmoun dello Zenit

03 novembre 2021 15:38

Venerato: "Gomez occasione degli ultimi giorni. Ci sono stati contatti con Gervinho"

16 gennaio 2021 22:59

Repubblica, Azmoun dello Zenit è l'ultima idea della Fiorentina per l'attacco: serve investimento importante

15 gennaio 2021 10:28

Cercasi disperatamente attaccante. Tutte le occasioni in Europa per la Fiorentina. Chi prendere?

08 dicembre 2020 14:58

6 consigli per Pradè: come rinforzare l'attacco viola con giovani talenti ed occasioni low cost

15 novembre 2020 17:31

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