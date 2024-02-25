De Rossi spiega: "Ho deciso di vendere Belotti perché ho preferito Azmoun come vice Lukaku"

Daniele De Rossi in conferenza stampa ha spiegato il motivo della cessione dalla Roma alla Fiorentina di Andrea Belotti

Torna a parlare Daniele De Rossi alla vigilia del campionato. Dopo aver passato il turno in Europa League contro il Feyenoord, domani in un Olimpico stracolmo la Roma affronta il Torino di Juric. In conferenza stampa, il tecnico giallorosso ha parlato dei temi del momento soffermandosi tra le altre cose anche su Romalu Lukaku:

"Quando l’ho visto vicino a Abraham ho pensato subito che avrei voluto farli giocare insieme, poi dobbiamo vedere quando tornerà Tammy che è fuori da diversi mesi. È un’idea che può piacermi ma non è la certezza del mio futuro, idem ora che abbiamo Azmoun come vice attaccante altrimenti avrei cercato di tenere il Gallo Belotti. Vogliamo cercare di sfruttare le fasce.

Il momento è di grande gioia, Lukaku è stato tra i primi a correre verso la Sud, non abbiamo nemmeno analizzato il rigore sbagliato perché capita, so solo che al 120’ è scattato, ha dribblato l’avversario e il portiere ha fatto un miracolo. Ci saranno dei momenti dove toccherà la palla e ci porterà in trionfo, è tranquillo e sereno. Se gli attaccanti non segnano per un paio di partite si avviliscono, ma lui ha segnato all’andata con il Feyenoord e non potrei essere più contento di lui". Lo riporta TMW

IL RETROSCENA SU CARBONI

https://www.labaroviola.com/retroscena-carboni-a-gennaio-la-fiorentina-aveva-offerto-15-milioni-per-lui-linter-ha-risposto-no-grazie/241315/