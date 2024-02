Retroscena Carboni, a gennaio la Fiorentina aveva offerto 15 milioni per lui. L’Inter ha risposto: “No grazie”

In pochi, qualche mesi fa, potevano pensare che Valentin Carboni avrebbe avuto un impatto così sulla Serie A. Ad appena 18 anni, Raffaele Palladino ha scelto spesso di affidarsi a lui, ricevendo in cambio prestazioni di qualità, gol e assist: 18 presenze fin qui, con due reti e tre passaggi vincenti per i compagni di squadra. A colpire, però, sono state soprattutto le giocate messe in mostra dal trequartista argentino, seguito con attenzione anche dal commissario tecnico Lionel Scaloni.

Tanti si sono accorti di Carboni in questi mesi e a gennaio sono già arrivate proposte concrete all’Inter. La più decisa, da parte della Fiorentina, pronta a investire oltre 15 milioni di euro sul classe 2005. “No, grazie”, la risposta netta e convinta dei nerazzurri, che non vogliono prendere decisioni sul futuro di Carboni fino alla prossima estate, ben sapendo che il valore di mercato può solo crescere, soprattutto se a quest’asta dovessero partecipare anche il club inglesi. Il Newcastle ha già mandato diverse volte i suoi osservatori a seguire da vicino il numero 21 del Monza, pronto a fare sul serio tra qualche mese. Lo riporta Calciomercato.com

