Notizie Carboni Fiorentina

Gazzetta svela: "Palladino ha provato a portare Valentin Carboni alla Fiorentina"
14 ottobre 2024 11:38
Corriere dello Sport: “Valentini solo a gennaio. Carboni profilo ideale, servono 4 milioni per prenderlo”
25 agosto 2024 09:25
Sportmediaset: "Marsiglia piomba su Carboni. Con la sua cessione l'Inter andrebbe su Gudmundsson"
15 luglio 2024 17:04
Schira annuncia: "Carboni sempre più vicino al Marsiglia, colloqui positivi tra agenti e intermediari"
11 luglio 2024 16:32
Sky Sport, De Zerbi spinge per Valentin Carboni: ieri contatti tra il Marsiglia e l'Inter
04 luglio 2024 15:00
Gazzetta, l'Inter vuole tenere Carboni, la Fiorentina vuole riprovarci. Ora servono più di 40 milioni
29 giugno 2024 15:15
Nazione: “Lucca-Fiorentina, l’Udinese fa muro. Riso spinge per Carboni, costa minimo 20 milioni il classe 2005”
19 giugno 2024 09:00
Cm.com: "Incontro tra Pradè e Riso per Brescianini, Carboni e Lucca. Retegui alla Fiorentina al 60%"
18 giugno 2024 11:52
Carboni piace alla Fiorentina... e a Messi: "Lo attende un presente e un futuro fantastico. Ha tanta qualità"
15 giugno 2024 14:37
Gazzetta: “Via Carboni per concretizzare per Gudmundsson, ecco il piano di Marotta. C’è la Fiorentina”
13 giugno 2024 09:26
Nazione: “Palladino prova a mediare per Carboni ma l’Inter spara, vuole 30 milioni. Spunta un mister X?”
10 giugno 2024 09:04
Ausilio: "Carboni? Non abbiamo pensato al suo futuro. Può aggregarsi alla 1° squadra o andare in prestito"
07 giugno 2024 14:47
Gazzetta: “La Fiorentina chiama Marotta, vuole Arnautovic e Carboni. Per Valentin chiede 30 milioni”
06 giugno 2024 09:04
Corriere dello Sport: “Palladino-Fiorentina ci siamo. Con lui arriva anche Valentin Carboni?”
04 giugno 2024 09:50
Cm.com: "Palladino tenta Carboni per la Fiorentina. Nessun veto da parte di Marotta per la cessione"
03 giugno 2024 15:19
Gazzetta, l’Inter apre alla cessione di Carboni, la Fiorentina a gennaio aveva offerto 20 milioni
26 aprile 2024 08:44
Retroscena Carboni, a gennaio la Fiorentina aveva offerto 15 milioni per lui. L'Inter ha risposto: "No grazie"
24 febbraio 2024 15:31
TMW rivela: "L'Inter dice no alla Fiorentina per Carboni: per farlo partire servono almeno 30 milioni"
29 gennaio 2024 16:35
Pedullà, la Fiorentina segue e apprezza Carboni del Cagliari. Piace anche Feyenoord e Sassuolo
04 giugno 2022 13:38
Ceccarini svela: "La Fiorentina sta prendendo informazioni per Carboni e Cistana, idee per giugno"
19 gennaio 2022 16:10
Ammoniti Pavoletti e Carboni nel Cagliari. Erano diffidati, non ci saranno contro la Fiorentina
16 gennaio 2022 19:13
Carboni: "Volevamo vincere, ma sapevamo che non sarebbe stata una partita facile. Non c'erano spazi"
12 maggio 2021 21:17
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