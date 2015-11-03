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Notizie Carboni Fiorentina

Gazzetta svela: "Palladino ha provato a portare Valentin Carboni alla Fiorentina"

14 ottobre 2024 11:38

Corriere dello Sport: “Valentini solo a gennaio. Carboni profilo ideale, servono 4 milioni per prenderlo”

25 agosto 2024 09:25

Sportmediaset: "Marsiglia piomba su Carboni. Con la sua cessione l'Inter andrebbe su Gudmundsson"

15 luglio 2024 17:04

Schira annuncia: "Carboni sempre più vicino al Marsiglia, colloqui positivi tra agenti e intermediari"

11 luglio 2024 16:32

Sky Sport, De Zerbi spinge per Valentin Carboni: ieri contatti tra il Marsiglia e l'Inter

04 luglio 2024 15:00

Gazzetta, l'Inter vuole tenere Carboni, la Fiorentina vuole riprovarci. Ora servono più di 40 milioni

29 giugno 2024 15:15

Nazione: “Lucca-Fiorentina, l’Udinese fa muro. Riso spinge per Carboni, costa minimo 20 milioni il classe 2005”

19 giugno 2024 09:00

Cm.com: "Incontro tra Pradè e Riso per Brescianini, Carboni e Lucca. Retegui alla Fiorentina al 60%"

18 giugno 2024 11:52

Carboni piace alla Fiorentina... e a Messi: "Lo attende un presente e un futuro fantastico. Ha tanta qualità"

15 giugno 2024 14:37

Gazzetta: “Via Carboni per concretizzare per Gudmundsson, ecco il piano di Marotta. C’è la Fiorentina”

13 giugno 2024 09:26

Nazione: “Palladino prova a mediare per Carboni ma l’Inter spara, vuole 30 milioni. Spunta un mister X?”

10 giugno 2024 09:04

Ausilio: "Carboni? Non abbiamo pensato al suo futuro. Può aggregarsi alla 1° squadra o andare in prestito"

07 giugno 2024 14:47

Gazzetta: “La Fiorentina chiama Marotta, vuole Arnautovic e Carboni. Per Valentin chiede 30 milioni” 

06 giugno 2024 09:04

Corriere dello Sport: “Palladino-Fiorentina ci siamo. Con lui arriva anche Valentin Carboni?”

04 giugno 2024 09:50

Cm.com: "Palladino tenta Carboni per la Fiorentina. Nessun veto da parte di Marotta per la cessione"

03 giugno 2024 15:19

Gazzetta, l’Inter apre alla cessione di Carboni, la Fiorentina a gennaio aveva offerto 20 milioni 

26 aprile 2024 08:44

Retroscena Carboni, a gennaio la Fiorentina aveva offerto 15 milioni per lui. L'Inter ha risposto: "No grazie"

24 febbraio 2024 15:31

TMW rivela: "L'Inter dice no alla Fiorentina per Carboni: per farlo partire servono almeno 30 milioni"

29 gennaio 2024 16:35

Pedullà, la Fiorentina segue e apprezza Carboni del Cagliari. Piace anche Feyenoord e Sassuolo

04 giugno 2022 13:38

Ceccarini svela: "La Fiorentina sta prendendo informazioni per Carboni e Cistana, idee per giugno"

19 gennaio 2022 16:10

Ammoniti Pavoletti e Carboni nel Cagliari. Erano diffidati, non ci saranno contro la Fiorentina

16 gennaio 2022 19:13

Carboni: "Volevamo vincere, ma sapevamo che non sarebbe stata una partita facile. Non c'erano spazi"

12 maggio 2021 21:17

Squalificati, Pezzella e Carboni saltano il match di mercoledì. Quindici fermati dal giudice sportivo. I nomi

06 luglio 2020 12:46

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