Gazzetta: “La Fiorentina chiama Marotta, vuole Arnautovic e Carboni. Per Valentin chiede 30 milioni” 

Il mercato deve ancora iniziare ma l’asse Milano-Firenze si scalda più che mai. La Fiorentina sarebbe pronta ad aprire i dialoghi con l’Inter di Marotta per due obiettivi: Marko Arnautovic e Valentin Carboni. Così facendo, la squadra viola troverebbe profili nuovi per ripartire e il mercato dell’Inter si sbloccherebbe in maniera definitiva.

Per quanto riguarda i nomi, partendo dall’austriaco, è ormai noto che la Fiorentina voglia Arnautovic. A gennaio ci sono già stati dei contatti prima di virare su Belotti. L’ex West Ham guadagna 3,5 milioni e ha il contratto in scadenza tra 12 mesi. Discorso diverso per Valentin Carboni, anch’esso cercato a gennaio dalla Fiorentina che offri 20 milioni. L’Inter ne chiede 30 ma la presenza di Palladino sulla panchina viola, suo allenatore quest’anno al Monza, potrebbe facilitare l’operazione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

