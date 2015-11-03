Labaro Viola

Notizie Arnautovic Fiorentina

Cassano su Arnautovic: "Un mini Ibra. Batte 10-0 Kean e Vlahovic. E' più forte di Thuram"

15 aprile 2025 20:18

Cm.com rivela: "Arnautovic idea concreta per la Fiorentina. Inter vuole intero ingaggio pagato dai viola"

31 gennaio 2025 17:15

Corriere dello Sport: “Arnautovic apre alla Fiorentina. Operazione alla Djuric nelle ultime ore di mercato?”

31 gennaio 2025 08:44

Corriere dello Sport: “La Fiorentina ha l’ok di Tzimas ma il PAOK vuole cederlo a giugno. Arnautovic l’alternativa”

30 gennaio 2025 09:11

Corriere dello Sport: “Fiorentina, proposto Arnautovic. Lui apre ma vuole 2,5 milioni di stipendio per 18 mesi”

29 gennaio 2025 08:53

Corriere dello Sport: “Gudmundsson alla Fiorentina? Prima Milik o Arnautovic al Genoa”

14 agosto 2024 08:49

Gazzetta: “L’Inter vorrebbe cedere Arnautovic, troppi 3,7 milioni d’ingaggio. Si inserisce la Fiorentina?”

11 giugno 2024 08:45

Arnautovic chiarisce: "Vi ripeto che resterò all'Inter fino alla scadenza del contratto. Poi vedremo"

09 giugno 2024 16:23

Centravanti? Arnautovic il più facile da prendere. Per Pinamonti servono 20 milioni. Krstovic? Ostacolo Corvino

09 giugno 2024 09:45

Bucchioni: "Retegui non è pronto, ha limiti, Pinamonti è meglio di lui. Arnautovic è sempre rotto"

08 giugno 2024 14:37

Gazzetta: “Arnautovic il primo nome per l’attacco. Budget massimo per la punta di 20 milioni”

08 giugno 2024 07:44

Sportmediaset, Arnautovic piace alla Fiorentina. Se parte, l'Inter vuole Pinamonti come quinto attaccante

07 giugno 2024 18:30

Il Galatasaray piomba su Arnautovic, un agente dei turchi in sede dell'Inter: "Lui libererebbe Icardi"

06 giugno 2024 17:10

Gazzetta: “La Fiorentina chiama Marotta, vuole Arnautovic e Carboni. Per Valentin chiede 30 milioni” 

06 giugno 2024 09:04

Di Marzio scrive: "Palladino ha chiesto di prendere Colpani. La Fiorentina inizia a muoversi per Arnautovic"

05 giugno 2024 00:06

Corriere dello Sport: "Nzola e Arnautovic nel mirino della Fiorentina: costano entrambi 10 milioni"

19 giugno 2023 09:37

Nazione: "Arnautovic nel mirino della Fiorentina, il Bologna potrebbe lasciarlo partire"

18 giugno 2023 09:23

Repubblica, Resta Jovic o Cabral? non è solamente una questione di campo, anche economica

17 giugno 2023 10:39

Repubblica: "Arnautovic-Thiago Motta poco feeling, c'è la Fiorentina e per il Bologna è cedibile"

17 giugno 2023 10:12

Bazzani: "Arnautovic sarebbe perfetto per la Fiorentina. Un difetto? Vuole sentire la leadership"

16 giugno 2023 15:11

Corriere dello Sport: "Fiorentina su Arnautovic, il Bologna chiede almeno 10 milioni per privarsene"

16 giugno 2023 09:14

Thiago Motta su Arnautovic: "Se arriva offerta da squadra che gioca l'Europa giusto dare opportunità"

18 maggio 2023 18:15

Arnautovic furioso con Thiago Motta che non lo fa giocare. Faccia a faccia in allenamento, presente Sartori

15 marzo 2023 13:10

A gennaio lo chiese la Fiorentina, adesso Arnautovic è sempre escluso. Per Thiago Motta non è all'altezza

14 marzo 2023 10:53

Qui Bologna, Tante assenze verso la Fiorentina: ancora out Arnautovic, non ci sarà a Firenze

02 febbraio 2023 19:51

Tuttosport, da Arnautovic a Nzola passando per Beto: tutte le idee (complicate) della Fiorentina per l’attacco 

18 gennaio 2023 09:44

Corriere Fiorentino: “Italiano sogna uno tra Arnautovic e Beto. L’Udinese vuole minimo 25 milioni”

17 gennaio 2023 09:18

Corriere Fiorentino, Arnautovic l’obiettivo ma il Bologna fa muro. Piace anche Beto dell’Udinese

16 gennaio 2023 08:52

Nazione, Arnautovic il profilo ideale per la Fiorentina ma il Bologna per gennaio alza il muro

20 dicembre 2022 10:14

Nazione, Luis Alberto e Arnautovic restano i sogni proibiti della Fiorentina: piste tramontate

07 dicembre 2022 09:48

Gazzetta, la Fiorentina vuole Arnautovic o Dominguez, i due “incedibili” del Bologna

28 novembre 2022 09:13

Bucchioni: "Arnautovic vale due Cabral: la Fiorentina ha bisogno di uno che la butti dentro"

25 novembre 2022 19:08

Barone ha proposto al Bologna scambio prestiti Cabral-Arnautovic con riscatto a 12 milioni. Rifiutata

23 novembre 2022 22:59

Arnautovic: "Difficile rifiutare il Manchester United, loro sono in cima al mondo mentre il Bologna no"

20 novembre 2022 14:33

Cesari demolisce Orsato: "Colpo alla testa di Martinez Quarta è evidente, doveva andare al Var"

12 settembre 2022 12:27

Cassano: "Nella mia idea di calcio per la Fiorentina prenderei Arnautovic e non Immobile"

09 settembre 2022 22:46

Nazione scrive: “Il Bologna vuole Kouamé, la Fiorentina chiede uno scambio con Arnautovic”

13 giugno 2022 09:34

Tuttosport non ha dubbi: “Arnautovic potrebbe essere l’attaccante giusto per la Fiorentina”

03 giugno 2022 09:28

Milenkovic vs Arnautovic, la sfida dei giganti: primo faccia a faccia tra i due 

13 marzo 2022 09:46

Mihajlovic è sicuro: "All'andata abbiamo perso contro la Fiorentina perchè non c'era Arnautovic"

12 marzo 2022 22:38

Il Bologna batte la Roma e raggiunge la Fiorentina, ma Arnautovic si fa male e salterà la viola

01 dicembre 2021 20:50

Di Marzio, Arnautovic è stato proposto alla Fiorentina: i viola riflettono sul giocatore

14 gennaio 2021 00:35

La Nazione, Fiorentina in cerca del suo bomber, tutti i candidati per il nuovo attacco di Montella

30 giugno 2019 10:19

Graziani: "Ibrahimovic? Si potrebbe anche prendere. Il problema è che non viene alla viola"

29 giugno 2019 17:09

Archivio

Esplora l'archivio di Arnautovic

Sett. 16 Sett. 5
Sett. 33 Sett. 24 Sett. 23
Sett. 25 Sett. 24 Sett. 20 Sett. 11 Sett. 5 Sett. 3
Sett. 51 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 24 Sett. 22 Sett. 10
Sett. 48 Sett. 2
Sett. 26