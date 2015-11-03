Notizie Arnautovic Fiorentina

Cassano su Arnautovic: "Un mini Ibra. Batte 10-0 Kean e Vlahovic. E' più forte di Thuram"
15 aprile 2025 20:18
Cm.com rivela: "Arnautovic idea concreta per la Fiorentina. Inter vuole intero ingaggio pagato dai viola"
31 gennaio 2025 17:15
Corriere dello Sport: “Arnautovic apre alla Fiorentina. Operazione alla Djuric nelle ultime ore di mercato?”
31 gennaio 2025 08:44
Corriere dello Sport: “La Fiorentina ha l’ok di Tzimas ma il PAOK vuole cederlo a giugno. Arnautovic l’alternativa”
30 gennaio 2025 09:11
Corriere dello Sport: “Fiorentina, proposto Arnautovic. Lui apre ma vuole 2,5 milioni di stipendio per 18 mesi”
29 gennaio 2025 08:53
Corriere dello Sport: “Gudmundsson alla Fiorentina? Prima Milik o Arnautovic al Genoa”
14 agosto 2024 08:49
Gazzetta: “L’Inter vorrebbe cedere Arnautovic, troppi 3,7 milioni d’ingaggio. Si inserisce la Fiorentina?”
11 giugno 2024 08:45
Arnautovic chiarisce: "Vi ripeto che resterò all'Inter fino alla scadenza del contratto. Poi vedremo"
09 giugno 2024 16:23
Centravanti? Arnautovic il più facile da prendere. Per Pinamonti servono 20 milioni. Krstovic? Ostacolo Corvino
09 giugno 2024 09:45
Bucchioni: "Retegui non è pronto, ha limiti, Pinamonti è meglio di lui. Arnautovic è sempre rotto"
08 giugno 2024 14:37
Gazzetta: “Arnautovic il primo nome per l’attacco. Budget massimo per la punta di 20 milioni”
08 giugno 2024 07:44
Sportmediaset, Arnautovic piace alla Fiorentina. Se parte, l'Inter vuole Pinamonti come quinto attaccante
07 giugno 2024 18:30
Il Galatasaray piomba su Arnautovic, un agente dei turchi in sede dell'Inter: "Lui libererebbe Icardi"
06 giugno 2024 17:10
Gazzetta: “La Fiorentina chiama Marotta, vuole Arnautovic e Carboni. Per Valentin chiede 30 milioni”
06 giugno 2024 09:04
Di Marzio scrive: "Palladino ha chiesto di prendere Colpani. La Fiorentina inizia a muoversi per Arnautovic"
05 giugno 2024 00:06
Corriere dello Sport: "Nzola e Arnautovic nel mirino della Fiorentina: costano entrambi 10 milioni"
19 giugno 2023 09:37
Nazione: "Arnautovic nel mirino della Fiorentina, il Bologna potrebbe lasciarlo partire"
18 giugno 2023 09:23
Repubblica, Resta Jovic o Cabral? non è solamente una questione di campo, anche economica
17 giugno 2023 10:39
Repubblica: "Arnautovic-Thiago Motta poco feeling, c'è la Fiorentina e per il Bologna è cedibile"
17 giugno 2023 10:12
Bazzani: "Arnautovic sarebbe perfetto per la Fiorentina. Un difetto? Vuole sentire la leadership"
16 giugno 2023 15:11
Corriere dello Sport: "Fiorentina su Arnautovic, il Bologna chiede almeno 10 milioni per privarsene"
16 giugno 2023 09:14
Thiago Motta su Arnautovic: "Se arriva offerta da squadra che gioca l'Europa giusto dare opportunità"
18 maggio 2023 18:15
Arnautovic furioso con Thiago Motta che non lo fa giocare. Faccia a faccia in allenamento, presente Sartori
15 marzo 2023 13:10
A gennaio lo chiese la Fiorentina, adesso Arnautovic è sempre escluso. Per Thiago Motta non è all'altezza
14 marzo 2023 10:53
Qui Bologna, Tante assenze verso la Fiorentina: ancora out Arnautovic, non ci sarà a Firenze
02 febbraio 2023 19:51
Tuttosport, da Arnautovic a Nzola passando per Beto: tutte le idee (complicate) della Fiorentina per l’attacco
18 gennaio 2023 09:44
Corriere Fiorentino: “Italiano sogna uno tra Arnautovic e Beto. L’Udinese vuole minimo 25 milioni”
17 gennaio 2023 09:18
Corriere Fiorentino, Arnautovic l’obiettivo ma il Bologna fa muro. Piace anche Beto dell’Udinese
16 gennaio 2023 08:52
Nazione, Arnautovic il profilo ideale per la Fiorentina ma il Bologna per gennaio alza il muro
20 dicembre 2022 10:14
Nazione, Luis Alberto e Arnautovic restano i sogni proibiti della Fiorentina: piste tramontate
07 dicembre 2022 09:48
Gazzetta, la Fiorentina vuole Arnautovic o Dominguez, i due “incedibili” del Bologna
28 novembre 2022 09:13
Bucchioni: "Arnautovic vale due Cabral: la Fiorentina ha bisogno di uno che la butti dentro"
25 novembre 2022 19:08
Barone ha proposto al Bologna scambio prestiti Cabral-Arnautovic con riscatto a 12 milioni. Rifiutata
23 novembre 2022 22:59
Arnautovic: "Difficile rifiutare il Manchester United, loro sono in cima al mondo mentre il Bologna no"
20 novembre 2022 14:33
Cesari demolisce Orsato: "Colpo alla testa di Martinez Quarta è evidente, doveva andare al Var"
12 settembre 2022 12:27
Cassano: "Nella mia idea di calcio per la Fiorentina prenderei Arnautovic e non Immobile"
09 settembre 2022 22:46
Nazione scrive: “Il Bologna vuole Kouamé, la Fiorentina chiede uno scambio con Arnautovic”
13 giugno 2022 09:34
Tuttosport non ha dubbi: “Arnautovic potrebbe essere l’attaccante giusto per la Fiorentina”
03 giugno 2022 09:28
Milenkovic vs Arnautovic, la sfida dei giganti: primo faccia a faccia tra i due
13 marzo 2022 09:46
Mihajlovic è sicuro: "All'andata abbiamo perso contro la Fiorentina perchè non c'era Arnautovic"
12 marzo 2022 22:38
Il Bologna batte la Roma e raggiunge la Fiorentina, ma Arnautovic si fa male e salterà la viola
01 dicembre 2021 20:50
Di Marzio, Arnautovic è stato proposto alla Fiorentina: i viola riflettono sul giocatore
14 gennaio 2021 00:35
La Nazione, Fiorentina in cerca del suo bomber, tutti i candidati per il nuovo attacco di Montella
30 giugno 2019 10:19
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