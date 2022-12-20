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Nazione, Arnautovic il profilo ideale per la Fiorentina ma il Bologna per gennaio alza il muro

Forse a fine stagione il centravanti potrebbe decidere di lasciare Bologna

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 dicembre 2022 10:14
Nazione, Arnautovic il profilo ideale per la Fiorentina ma il Bologna per gennaio alza il muro -
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Nazione, Arnautovic il profilo ideale per la Fiorentina ma il Bologna per gennaio alza il muro

Marko Arnautovic. E’ forse il profilo più adatto alle esigenze della Fiorentina e di Italiano, ma il Bologna ha voluto subito mettere le cose in chiaro. Il bomber non si tocca e non partirà. Almeno a gennaio. Magari, a fine stagione... Lo scrive La Nazione.

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