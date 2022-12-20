Nazione, Boga via dall'Atalanta ma solo in prestito secco: nessun vantaggio per la Fiorentina

La Fiorentina cerca un'alternativa ai suoi due attaccanti e Boga potrebbe non essere la giusta pedina

Jeremie Boga. L’Atalanta, dopo la rigidità iniziale, può aprire al prestito. Ma in caso di prestito ’secco’ quali vantaggi potrebbe ottenere la Fiorentina dall’operazione Boga? E poi il nerazzurro è elemento duttile, è vero, ma non un’alternativa diretta ai due centravanti viola sotto esame. Lo scrive La Nazione.

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