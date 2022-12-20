Nazione, Boga via dall'Atalanta ma solo in prestito secco: nessun vantaggio per la Fiorentina
La Fiorentina cerca un'alternativa ai suoi due attaccanti e Boga potrebbe non essere la giusta pedina
A cura di Redazione Labaroviola
20 dicembre 2022 10:10
Jeremie Boga. L’Atalanta, dopo la rigidità iniziale, può aprire al prestito. Ma in caso di prestito ’secco’ quali vantaggi potrebbe ottenere la Fiorentina dall’operazione Boga? E poi il nerazzurro è elemento duttile, è vero, ma non un’alternativa diretta ai due centravanti viola sotto esame. Lo scrive La Nazione.
LEGGI ANCHE, GAZZETTA: “EMPOLI AL LAVORO PER IL RITORNO DI ZURKOWSKI, È IN USCITA DALLA FIORENTINA”
https://www.labaroviola.com/gazzetta-empoli-al-lavoro-per-il-ritorno-di-zurkowski-e-in-uscita-dalla-fiorentina/196432/